Feijóo promete "impuestos cero" en los pueblos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este viernes ante centenares de empresarios reunidos en Valladolid "impuestos cero" para el medio rural, simplificación administrativa, medidas para reducir el absentismo laboral y mejoras en la competitividad empresarial que permitan subir los salarios de los trabajadores.

Durante su intervención en la clausura del Congreso de la Empresa Familiar de Castilla León, celebrado en el municipio vallisoletano de Valbuena de Duero, Feijóo ha ironizado con que son los empresarios de este tipo los que tienen un "manual de resistencia" para superar los retos que le plantea su actividad y su relación con las administraciones.

"Por cada nueva ley, derogar tres", se ha comprometido ante los empresarios para reducir la "hiperregulación", de la que previamente se ha quejado el presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro Alanís, a quien Feijóo ha ido dando respuesta a sus reivindicaciones.

Entre otras medidas, el compromiso del presidente del PP para tratar a las empresas de hasta 250 trabajadores como son tratadas actualmente las de menos de 50, al entender que la creación de empleo y el crecimiento empresarial no puede verse perjudicado por una normativa para ganar en recaudación.

Además, en materia de absentismo, Feijóo ha considerado excesivo el incremento registrado en España en los últimos años: "en 2018 faltaban a trabajar 4800.000 personas cada día, en 2024 son 970.000 al día", ha resumido.

Sobre esta materia, Feijóo ha prometido un único Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya que cree que actualmente, al estar liderados ambos departamentos por separado y por partidos diferentes (PSOE y Sumar), parece que cada uno puede hacer "lo que le dé la gana".

De hecho, ha planteado su gestión al frente de Correos, ha presumido de que cuando accedió al cargo el absentismo era del 8 por ciento y lo redujo a la mitad, hasta el 4 por ciento cuando lo dejó, convencido de que la reducción de esta realidad es "una de las piezas claves para mejorar la competitividad española".

En materia de inmigración, Feijóo ha defendido que España "necesita inmigrantes", aunque ha puesto como condición que accedan al país "de forma regular" porque "lo irregular no puede generar derechos", que estas personas tengan una "proximidad cultural" y se comprometan a cumplir las leyes.

En el caso de la propuesta de "impuestos cero" para el medio rural, ha defendido esa bonificación "para comprar, vender o preguntar", con una reforma fiscal de la que quedarían excluidos "los latifundios".

También se ha comprometido a no tener en cuenta el carnet político para designar a sus colaboradores, ya que no cree que los nombramientos tengan que servir "para pagar favores", sino para elegir a personas que tengan experiencia y un currículum determinado para cada puesto