La UCO apunta a «años» de investigación para desentrañar la trama de Cerdán

Los mandos de la UCOl no atisban, ni de lejos, el final del ahora ya conocido como 'caso Cerdán-Ábalos-Koldo'. Según se van añadiendo personajes al sumario, la investigación va creciendo y creciendo hasta el punto de que nadie en la Guardia Civil se atreve a adelantar dónde estarán sus límites. y menos tras las entradas en la sede del PSOE y el Ministerio de Transportes y las nuevas diligencias ordenadas por el juez. Lo único que tienen claro los hombres y mujeres que trabajan para el teniente coronel Antonio Balas en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción es que se enfrentan a una tarea «titánica» y que la 'Causa Especial 3/20775/2020' en el Tribunal Supremo les va a ocupar «varios años». El trabajo pendiente en la causa que ha convulsionado al PSOE es enorme. Aunque el departamento está absorbiendo cada vez más recursos humanos de la UCO, el esfuerzo —explican las fuentes consultadas— no sirve ni «para ponerse al día». Como ejemplo, un botón: el informe entregado el 5 de junio y que supuso la caída automática de Santos Cerdán se basaba en realidad en «solo una pequeña parte» de la información incautada en el primer registro de la 'operación Delorme' el 20 de febrero de 2024. «Ahora se están explotando datos aprehendidos hace 14 meses", recuerda un operativo, en referencia a los audios de Koldo García. Poner negro sobre blanco los casi cinco años de grabaciones subrepticias del exasesor a las decenas de «personas de interés» a las que registró se va a demorar «muchos meses». El trabajo a destajo de la UCO —lamentan en la Guardia Civil— no está sirviendo siquiera para responder a tiempo a los requerimientos de información del juez del caso, Leopoldo Puente, quien el 4 de febrero pidió un informe sobre las relaciones de «aforados", y en particular del ministro de Ángel Víctor Torres, con Ábalos, Koldo García y el cabecilla de la trama, Víctor de Aldama. Completar ese atestado (el informe sobre Cerdán era parte de este encargo) es ahora prioritario para los investigadores. Pero hay un problema: para que sea completo hay que cruzar todos los datos en poder de la UCO y buena parte del material incriminatorio contra esos «aforados» que tuvieron tratos con la trama está en la memoria de un terabyte de información —equivalente a 857.000 fotos de resolución media o a cerca de 700 millones de documentos escritos— del iphone que el 7 de octubre se le incautó al empresario Víctor De Aldama. Aunque los funcionarios accedieron sin demasiados problemas a esos archivos encriptados, su análisis no ha acabado todavía. Esos miles de documentos siguen siendo analizados para intentar responder a otro de los encargos más complicados del juez: la petición, el 23 de abril pasado, de un informe sobre las adjudicación de las obras supuestamente amañadas que aparecen subrayadas con fluorescente en los papeles aportados por De Aldama. El instructor solicitó a la UCO que identificara a la empresa que resultó adjudicataria de cada una de ellas y que fiscalizara el procedimiento. Se trata de unos contratos por 54 millones que habría gestionado el Ministerio de Transportes a través de la Dirección General de Carreteras en el periodo 2018-2021.

