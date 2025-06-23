Ábalos asegura ante el Supremo que no se reconoce en los audios que le implican en amaños de obras

El exministro de Transportes, José Lui Ábalos, a su llegada al Tribunal Supremo en Madrid, este lunes.CHEMA MOYA

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha negado este lunes ante el juez que lo investiga en el Tribunal Supremo haber recibido ningún tipo de mordidas ni haber participado en adjudicaciones irregulares de obras.

"No me reconozco", ha dicho en relación con los audios que obran en el sumario y lo vinculan con esas posibles irregularidades, por lo que no ha colaborado con la Justicia, como se había rumoreado en las horas previas, según apuntaban distintas fuentes jurídicas.

Ábalos ha permanecido una hora y media ante el magistrado, incluida la vistilla de medidas cautelares, dado que las acusaciones populares, cuya dirección letrada lidera el PP, han pedido prisión comunicada y sin fianza, si bien el fiscal ha solicitado mantener las medidas que pesaban contra él, que son la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado.

Koldo, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar por recomendación de su nueva abogada, que había pedido previamente en un par de ocasiones que se suspendiera la declaración. Está a la espera de que el juez decida sobre las medidas cautelares, en la misma posición que el exministro, es decir, que las acusaciones populares piden prisión sin fianza y el fiscal mantener la cautelares.

El exministro ha comenzado su comparecencia diciendo que no iba a declarar pero acto seguido ha precisado que podía responder a algunas preguntas y finalmente ha contestado al juez y al fiscal, según informan a EFE fuentes jurídicas.

De esta forma se ha enfrentado a tres bloques de preguntas, sobre el rescate de Air Europa, su relación con Claudia Montes, la Miss Asturias 2017 que fue contratada presuntamente de forma irregular en Logirail, y sobre los audios que contiene el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de la Guardia Civil.

No tuvo ningún influencia en las adjudicaciones y desvincula también a Cerdán

Ábalos no ha reconocido ninguna de los presuntos indicios que pesan contra él, es más, ha sido rotundo al señalar que no tuvo nada que ver con adjudicaciones porque él era ajeno a los procesos de contratación y, por tanto, es un asunto en el que nunca intervino.

Por tanto, ha negado tajantemente que haya recibido mordidas por adjudicaciones irregulares, como apunta el último informe de la UCO, que le incluye en una presunta red de corrupción junto a Koldo y el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

De hecho, no ha apuntado ni contra Koldo ni contra Cerdán, sino al contrario, ha desvinculado al ex dirigente socialista señalando que él no tenía influencia alguna en el Ministerio de Transportes.

También ha negado cualquier influencia de Cerdán o de terceros para 'colocar' a determinados personas en Adif y en la Dirección General de Carreteras, ya que los cargos del Ministerio los eligió él sin influencia de nadie, para lo cual construyó el departamento con muchos cargos que ya estaban en la época del exministro José Blanco.

No reconoce ni su voz ni los contenidos en los audios

En cuanto a los audios, se le han leído algunos pasajes y aquí ha sido aún más tajante cuando, sin titubeos, ha dicho en varias ocasiones: "No me reconozco para nada, no sé de donde vienen".

De hecho, en algunos partes ha asegurado que no se reconoce por su voz y en otras por el contenido dado que no es posible que haya tenido ese tipo de conversación dejando caer la posibilidad -sin mencionarlo explícitamente- de que han podido ser manipulados.

En relación a Claudia Montes ha explicado al juez que se conocieron en un acto del PSOE en Gijón y que luego tuvieron contacto por Instagram pero que no tuvo nada que ver en su contratación en Logirail, una empresa pública filial de Renfe.

Montes dijo al magistrado que pidió ayuda al exministro para que le buscara trabajo y que lo logró gracias a la mediación de Koldo.

Y respecto de Air Europa, se ha desmarcado de todo lo relacionado con el rescate, por lo que ni dio instrucciones para redactar la nota de prensa que anunciaba el acuerdo ni tampoco hizo llegar dicha nota al empresario y presunto comisionista de la trama, Victor de Aldama.