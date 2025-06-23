Sánchez invita a las personas LGTBI+ que no pueden alzar la voz en su país: "España es vuestra casa"

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado a España a los que "no pueden alzar la voz en sus países", como Hungría, para reivindicar los derechos LGTBI+.

"España no es Hungría, y permítame la simplificación porque evidentemente la sociedad húngara merece todo nuestro respeto. España no es Hungría, pero las calles de Madrid sí serán las de Budapest, porque este Orgullo reivindicamos todo lo que nos queda por conquistar aquí, pero también lo que hacemos por todos aquellos que no pueden alzar la voz en sus países. A todos ellos les digo, España es vuestra casa", ha señalado Sánchez en el acto por el XX Aniversario del Matrimonio Igualitario, celebrado el Museo del Traje, en Madrid.

Así lo ha puesto de manifiesto respecto a la prohibición del Gobierno húngaro de celebrar la manifestación del Orgullo LGTBI+ y sobre la marcha alternativa convocada el 28 de junio por el Ayuntamiento de Budapest.

En cuanto a la aprobación de la Ley del Matrimonio Igualitario, en 2005, Sánchez ha admitido que "duele recordar manifestaciones que una minoría llenó de gritos, de miedo al cambio, de normalización de lo que existía en la calle, pero no en el Parlamento y en su ordenamiento legal".

"En aquel momento nos habrían llamado 'wokes', si existiera entonces ese término. Y en su lugar nos llamaron amenaza, aberración, error histórico, en definitiva, acusaron a todos aquellos que estábamos apoyando y ayudando este tipo de conquistas de romper la familia como antes se ha recordado. Hoy, 20 años después, podemos mirar a los ojos del pasado y decir que no se rompió nada, presidente José Luis Rodríguez Zapatero, no se rompió nada", ha subrayado.

En esta misma línea, Sánchez ha dicho que España fue "valiente" al aprobar el matrimonio igualitario, en un mundo que "miraba con cierto escepticismo", "por encima del hombro" y "con escándalo".

Así, Sánchez ha celebrado que, con la aprobación de la ley, España ensanchó el significado de las familias "en plural". "Así que, en primer lugar, orgullo, mucho orgullo, el orgullo de haber sido valientes, de haber sido pioneros, abriendo camino a otros países que han seguido nuestro ejemplo posteriormente, sabiendo que, evidentemente, como aquí se ha dicho, queda todavía muchísimo camino por recorrer", ha reconocido.

Igualmente, se ha referido a las personas del colectivo que nunca pudieron casarse, a quienes sufrieron "insultos, palizas, incomprensión" y a quienes fueron internados, condenados o asesinados. "Y eso también debe dolernos en un momento como el actual, porque incluso cuando ganamos, hay heridas que el tiempo nunca podrá ser posible que lo borre", ha expuesto.

Por otro lado, ha tildado la propuesta del PSOE para castigar con hasta dos años las terapias de conversión de "un paso muy importante". "Y, como sabéis, a principios de este mes, el Grupo Parlamentario Socialista, al cual yo pertenezco, dio un paso, yo creo que muy importante, también un paso más, registrando una importante proposición de ley para llevar las terapias de conversión al Código Penal", ha expuesto.

Precisamente, este martes el Pleno del Congreso votará una proposición de ley del PSOE para castigar con penas de hasta dos años de prisión a quien practique terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, y a los padres que las consientan.

REDONDO AVISA: "NO HAY DERECHOS IRREVERSIBLES"

Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha advertido de que "no hay derechos irreversibles" y ha recalcado que el Gobierno no va a tolerar "un paso atrás" en derechos LGTBI.

"Este mundo se ha vuelto muy violento. Se ha vuelto peligroso, se ha vuelto tenebroso. Y la Internacional del Odio ha enfocado precisamente en la diversidad, su rencor, su odio, porque sabe, la Internacional del Odio y de la mentira, que una sociedad diversa es más difícil de someter, que la simplificación, la simpleza de una sociedad y una comunidad es mucho más fácil de dominar, es mucho más fácil de someter", ha asegurado Redondo.

En este sentido, Redondo ha llamado a ser el "dique de contención" frente a la "ola reaccionaria". Así, ha señalado que el Ministerio de Igualdad estará en Hungría "defendiendo la diversidad, el orgullo de ser libres, de ser iguales, de ser diversos". "Y estaremos en Budapest, por supuesto, pero también dentro de nuestro país, frente a quienes no quieren colocar las maravillosas y multicolores banderas del Orgullo", ha asegurado.

También ha recordado en su discurso al activista y político Pedro Zerolo, que "soñó en una España más digna, más decente, más igualitaria, más democrática, en la que cualquiera pudiera disfrutar de su libertad, con plenos derechos, con igualdad de condiciones, con igualdad de libertades".

Asimismo, ha celebrado que, con motivo de la aprobación de la Ley del Matrimonio Igualitario, más de 75.000 familias han podido desarrollar su "proyecto vital" y ser "completamente libres e iguales".

ZAPATERO RECUERDA QUE LE ACUSARON DE SER "MÁS O MENOS EL DIABLO"

Por su parte, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que en la aprobación de la Ley del Matrimonio Igualitario le acusaron de ser "más o menos el diablo".

"A mí me acusaron de ser más o menos el diablo porque iba a acabar con las familias. Había muchos obispos. De la mano del PP. Nunca vi tantos obispos en mi vida", ha señalado Zapatero en el acto por el XX Aniversario del Matrimonio Igualitario, celebrado el Museo del Traje, en Madrid.

Zapatero también ha recordado la "emoción" que vivió en el Congreso el día de la aprobación de la ley. "Debo decir que es el único día que estaba a punto de que las lágrimas se me vertieran. El único día de mi vida política. Bueno, el día que gané las elecciones también", ha afirmado.

Finalmente, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha pedido "blindar" cada paso alcanzado, así como ampliar derechos. "Porque la verdadera democracia no se mide solo por las leyes que se aprueba, sino por su capacidad de ejecutarlas, desarrollarlas y de sostenerlas frente a quienes quieren borrarlas o vaciarlas de contenido", ha argumentado.

Iglesias ha expuesto que el "mayor temor" para el colectivo es el incremento del odio, que ha avisado de que "no solo se ejerce en las calles, sino también desde las instituciones". Además, ha añadido que esto ha hecho que entre la población más joven se incremente la percepción de desprotección hacia las infancias y las adolescencias trans.

"Ahora que tenemos mucho que perder, es el momento de saldar esa deuda histórica, de tomar conciencia, de hacer memoria y de, una vez más juntas, seguir construyendo muros que frenen el odio y que nos permitan seguir haciendo de los sueños derechos reales", ha concluido.