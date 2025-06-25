Siguen los trabajos de identificación del cadáver hallado en un cubo de basura

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Policía Nacional continúa a la espera del resultado de los trabajos de identificación del cadáver encontrado ayer, martes, en el interior de un cubo de basura en un piso de Gijón, un hallazgo por el que fue detenido un hombre.

Fuentes cercanas a la investigación han apuntado a EFE este miércoles que lo previsible es que los trabajos de identificación y autopsia que se están realizando desde ayer en el Instituto de Medicina Legal del Principado, en Oviedo, puedan concluir a lo largo de la jornada de este miércoles.

Estos trabajos se están viendo dificultados por el avanzado estado de descomposición en el que se encuentra el cadáver, que fue hallado este martes por la mañana durante las pesquisas iniciadas para la localización de una mujer que se encontraba desaparecida de su domicilio habitual desde el pasado mes de mayo.

Los restos humanos fueron localizados en un piso de la calle Contracay, cercana a la plaza del Ayuntamiento de Gijón, y el hombre que residía en la vivienda fue detenido.

El arrestado permanece bajo custodia policial en dependencias de la Policía Nacional de Gijón mientras concluyen las labores de identificación.