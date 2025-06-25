Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, premiado por la Pompeu Fabra por su liderazgo con valores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un emotivo acto celebrado hoy en la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management, el presidente de Iberdrola, el salmantino Ignacio Galán, ha sido distinguido con el premio Business Person of the Year, un reconocimiento que pone en valor su trabajo marcado por la visión, la innovación y el compromiso con la sociedad.

Durante su intervención, el presidente ha recordado cómo hace 25 años Iberdrola emprendió una transformación radical del sector energético, apostando por la electrificación con energías limpias, redes inteligentes y almacenamiento. Una apuesta que, en su momento, fue a contracorriente, pero que hoy ha situado a la compañía como referente mundial en sostenibilidad y crecimiento.

Galán también ha reivindicado el papel de las empresas como agentes de cambio social: “Hace más de dos décadas elegimos un camino que entonces parecía arriesgado, pero que hoy ha demostrado ser el acertado”.

Gracias a una estrategia basada en la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización, Iberdrola opera hoy en día en más de 30 países y ha multiplicado por ocho el valor de sus activos, alcanzando los 160.000 millones de euros. Su capitalización bursátil supera los 100.000 millones -10 veces más que en 2001-, consolidándose como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos más grandes del mundo.

El esfuerzo, detrás de todo el crecimiento

Durante su intervención, el presidente ha destacado que este galardón tiene para él un significado especial por venir de una institución que comparte los mismos principios que han guiado su gestión: “Una institución que ha hecho de sus cuatro grandes valores –la vocación transformadora, la generación de impactos positivos en la sociedad, la ética y la mejora continua– la base para el éxito de la propia Escuela y de quienes aquí se forman. Unos valores que tienen mucho que ver con mis 25 años en Iberdrola.”

Más allá de los logros empresariales —como multiplicar por diez la capitalización bursátil o liderar la inversión en innovación energética—, el presidente ha subrayado que el verdadero motor de este éxito han sido los valores y, sobre todo, las personas. “Las empresas somos personas que trabajamos por y para las personas. Nada de lo que hemos conseguido habría sido posible sin una cultura basada en el esfuerzo, la honestidad, la lealtad y el espíritu de equipo. Esos fueron los cimientos de nuestro primer plan estratégico en 2001, y nos han acompañado desde entonces en un camino de mejora continua”, afirmó.

Ante el nuevo contexto, Ignacio Galán ha destacado que Iberdrola afronta el futuro desde una posición de liderazgo sólido y con una visión clara: ser protagonista de la mayor transformación energética de la historia. Con una demanda eléctrica global que se duplicará en las próximas dos décadas, la compañía está preparada para responder a este reto gracias a un modelo basado en energías limpias, redes inteligentes, almacenamiento y digitalización. “Estamos en el comienzo de una fase de enorme crecimiento, y nuestro modelo nos sitúa en la mejor posición para aprovechar las mayores perspectivas de desarrollo de nuestros 125 años de historia”, afirmó el presidente.

El presidente quiso cerrar su discurso con una declaración de principios: “La verdadera dimensión del liderazgo es convertir los logros empresariales en progreso compartido, bienestar tangible y oportunidades concretas para las personas”.

Ana Freire, vicedecana de Impacto Social e Innovación Académica de la UPF Barcelona School of Management, ha sido la encargada de realizar la lectura de los méritos del galardonado. Freire ha destacado que Galán, al frente de una de las mayores compañías eléctricas del mundo, ha encabezado una de las transformaciones energéticas más relevantes del sector en las últimas décadas. Bajo su dirección, Iberdrola se ha consolidado como un referente mundial en energías renovables y redes inteligentes en mercados de todo el mundo.

Por su parte, el director general de la UPF ha querido recordar que Harvard también reconoce a Ignacio Galán como uno de los 5 CEOs más brillantes del mundo.