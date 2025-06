Las reacciones de la oposición frente al ingreso en prisión de Cerdán

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha aportado al juez que le investiga en el Tribunal Supremo dos documentos sobre su patrimonio: la nota simple de la casa adosada que posee desde 1994 en Navarra y la declaración de bienes que presentó en 2023 en el Congreso, con ahorros de 55.320 euros.

Cerdán ha declarado este lunes ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que ha acordado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza por posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en su supuesto rol en una trama de reparto de mordidas por supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública.

Podemos dice que Sánchez es responsable de nombrar a Cerdán y a Ábalos

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una responsabilidad en el caso Koldo por haber nombrado a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos, con independencia de que supiera o no sus presuntas actividades delictivas.

Aparte, ha acusado a Sánchez de "esconderse más" que el "presunto cabecilla de esta trama corrupta", y que resulta lamentable que Cerdán dé antes explicaciones este lunes ante el Tribunal Supremo sobre este caso que el jefe del Ejecutivo al Congreso, en alusión a su comparecencia del presidente prevista el 9 de julio en el Congreso.

También ha subrayado que por mucho que en el seno del PSOE traten de poner un "cortafuegos" al jefe del Ejecutivo sobre este escándalo y se trate de "echar la pelota adelante" a ver si con el paso de las semanas se rebaja esta crisis, su opinión es que lo tienen complicado y Sánchez aún tiene que dar "muchísimas explicaciones" de por qué situó a ambos en uno de los puestos de mayor responsabilidad del partido.

En rueda de prensa este lunes en la sede de Podemos, Fernández ha apuntado a la posibilidad que, durante su comparecencia como investigado, Cerdán siga una estrategia de defensa similar a la del exministro Ábalos.

"Creemos que esta es la estrategia de defensa de un partido, del PSOE, que intenta poner un cortafuegos sobre Pedro Sánchez, que tiene que dar todavía muchísimas explicaciones. Es lamentable que Santos Cerdán dé antes explicaciones ante el juez que lo haga Sánchez ante el Congreso", ha lanzado durante su comparecencia.

El dirigente morado ha subrayado que el PSOE está salpicado por una "trama galopante de corrupción" y que lo único que busca es que la ciudadanía "se olvide" cuando llegue el verano de este caso, lo que a su juicio es indicativo de que los socialistas intentan simplemente "ganar tiempo" mientras el presidente no toma ninguna medida, sigue sin depurar responsabilidades y no toma, bajo su criterio, "ni una sola medida "para luchar contra la corrupción y contra el machismo".

Respecto a la comparecencia de Cerdán, el coportavoz de Podemos le exige que "aclare de una vez por todas" el posible papel del Gobierno de Navarra en sus "negocios corruptos" y si efectivamente era un accionista destacado de la empresa Servinabar, que recibió adjudicaciones del Ejecutivo foral.

Cabe recordar que el propio Fernández demandó a su única consejera en el Gobierno de Navarra, la vicepresidenta tercera y titular de Vivienda Begoña Alfaro, que abandonara el ejecutivo que lidera María Chivite, dado que le resultaba evidente que ante este caso no se podía compartir coalición con el PSOE.

A su vez, ha denunciado que la trama Koldo es un ejemplo del "bipartidismo corrupto y ladrón". Es más, ha espetado que al igual que pasó con el PSOE de la etapa del expresidente Felipe González o del PP del también expresidente Mariano Rajoy, "todo apunta a que cuando el PSOE de Sánchez tocó poder", varias personas en lo más alto del organigrama "activaron la maquinaria para robar".

El dirigente de Podemos ha insistido en que la corrupción "siempre sucede con el bipartidismo" y no es una "cuestión de manzanas podridas, sino su forma de entender el poder". También ha dicho que otro ejemplo "palmario" es el modo de "funcionar del clan Ayuso" y su pareja Alberto González Amador.

Por ello, ha defendido la necesidad de relanzar una alternativa "limpia" y "decente" al bipartidismo desde la izquierda, tarea en la que está inmersa su formación.

Mientras, se ha referido a la última cumbre de la OTAN de la semana pasada para denunciar que la Alianza Atlántica es una "organización que solo sirve para patrocinar las guerras ilegales de Estados Unidos".

De esta forma, ha apuntado que en lo único que está de acuerdo con Sánchez es que no se puede hacer seguidismo de la OTAN y hay que hacer "frente y contestar a las intolerables amenazas" de Donald Trump contra España.

Pero para ello, ha remarcado, "no basta con decirlo" sino "hay que hacerlo" y exigen al presidente que active el "protocolo para salir de la OTAN y que impida al fascista delincuente Donald Trump usar las bases militares en territorio español". Aparte, ha pedido que rompa con el último acuerdo sobre gasto militar suscrito en La Haya.

Sumar admite que la prisión para Cerdán les obliga a reflexionar y pedirán personarse como acusación popular

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que la decisión del juez de enviar a prisión provisional al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán les obliga a "una reflexión" y ha avanzado que se adherirán a la solicitud de los Comunes de ser acusación popular en el 'caso Koldo'.

"No podemos más que decir que caiga quien tenga que caer sencillamente", ha declarado en rueda de prensa este lunes en Madrid, cuestionada por la orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza, emitida por el Tribunal Supremo contra Cerdán tras su declaración este lunes por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública. El alto tribunal le atribuye delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Antes de conocer la decisión del juez, que se ha producido en plena comparecencia de prensa, Hernández ha expresado que la justicia actúe con "contundencia y de manera eficaz" ante una presunta trama de "extrema gravedad que se está viviendo en el seno del PSOE".

Asimismo, ha afirmado que el PSOE debe implementar mecanismos para garantizar, tanto a la ciudadanía como a sus socios de gobierno y parlamentarios, que ataja la corrupción y clarificar hasta dónde llega la trama Koldo, es decir, si son "tres manzanas podridas" en el seno del partido o si hay "algo más".

Por tanto, ha subrayado que esperan las explicaciones pertinentes por parte del PSOE y, dentro del giro de 180 grados que demandan para la legislatura, adoptar actuaciones concretas como la aprobación de una agencia de prevención contra la corrupción y "ponerle coto" en materia de contratación pública a las empresas condenadas por irregularidades y sobre las que se ha demostrado que han ejercido como "corruptores".

De hecho, ha insistido en que estas medidas de regeneración democrática tienen que ponerse "encima de la mesa con carácter de urgencia" y confía que así se plasme en la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición entre Sumar y PSOE, así como en la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, el próximo 9 de julio en el Congreso.

Vox: "Ha caído el número 2, ahora vamos a por el número 1"

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha advertido este lunes, tras la decisión del juez Leopoldo Puente de enviar a prisión al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que "ha caído el número 2" y ahora van "a por el número 1".

El magistrado del Tribunal Supremo ha acordado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para Santos Cerdán como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción por su presunto papel en una trama de reparto de mordidas por supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública.

"Cerdán va a la cárcel como tiene que ser; ha caído el 2, ahora caerá el 1 y todos los que lo rodean", ha recalcado Fúster minutos después de conocerse la decisión judicial.

Ha recalcado que Vox no va a parar hasta que "todos los implicados en la corrupción socialista del 1 al 130.000 pasen por el banquillo de los acusados".

"No habrá impunidad, no habrá indultos, no habrá amnistía, no pastillaremos con la corrupción política. Vox irá hasta el final", ha insistido Fúser, que ha precisado que aunque "nada es esperable cuando está por medio la Fiscalía controlada por Pedro Sánchez, también es verdad que quedan jueces y fiscales honrados".

Durante una rueda de prensa previa a conocerse el auto del juez Puente, el portavoz de Vox ha urgido al PP a presentar la moción de censura al considera que no puede esperar a que "cante" Cerdán o a que haya más audio sobre "putas, contratos fraudulentos, reparto de pasta o malversación".

En su opinión, tras confirmarse además el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, se impone la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones o una moción de censura.

Ha cuestionado especialmente que el PP pida "paciencia" mientras España "se desangra", y ha urgido a los populares a presentar la moción como "una denuncia solemne en sede parlamentaria, un acto de pedagogía política y un aldabonazo para una sociedad narcotizada".

"Los principios deben prevalecer sobre la aritmética", ha subrayado el portavoz, quien también ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considere que la condición de diputado autonómico del socialista Miguel Ángel Gallardo y, por ende, su aforamiento, se produjo en "fraude de ley".

Con esta decisión, el tribunal extremeño devuelve la causa contra Gallardo y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al juzgado instructor.

"Es un nuevo éxito de los servicios jurídicos de Vox", ha dicho y ha recordado que los diputados autonómicos de su partido fueron los únicos que se levantaron y salieron de la Asamblea de Extremadura cuando accedió Gallardo a ella.

Finalmente, Fúster ha celebrado el resultado de la Asamblea General Ordinaria del partido, en la que este domingo el 97,6 % de los afiliados ha respaldado las cuentas de la formación correspondientes al ejercicio de 2024

Feijóo pide la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado este lunes la dimisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas tras la decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión provisional a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, por la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de obras.

Feijóo ha recordado que Cerdán fue la persona que Sánchez "ratificó personalmente como número dos hace seis meses", en el congreso del PSOE celebrado en Sevilla, y ha recalcado que ahora "irá hoy a prisión sin fianza, acusado de organización criminal y cohecho, entre otros cargos".

"Si esto no merece una dimisión y unas elecciones, es que ya carece de cualquier sentido de la realidad", ha afirmado el presidente del PP en un mensaje en su red social 'X', que ha recogido Europa Press.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha recordado los mensajes de apoyo a Cerdán estos meses. "Todo es mentira, decían. Nos persiguen injustamente. Todo es culpa del fango, de los jueces fachas, de los medios fachas, de la oposición facha que nos odia por ser progresistas", ha indicado.

Tellado ha señalado que ya saben "cómo acaba la historia" y ha añadido que "todo era una patraña y una treta para aferrarse al poder". A su entender, "hoy el sanchismo duerme entre rejas". "Basta ya. Pedro Sánchez dimite", ha asegurado en la misma red social.

Previamente, en una rueda de prensa, la secretaria general del PP, considera que la decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión provisional "sin fianza" a Santos Cerdán supone un "salto cualitativo" y ha puesto el foco en los socios del PSOE para que se pronuncien. "Creo que es momento de conocer qué es lo que opinan todos aquellos que han respaldado este Gobierno", ha declarado.

Según Gamarra, la decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión sin fianza a Santos Cerdán "afecta directamente al presidente del Gobierno". "No es una cuestión puntual o ajena a Pedro Sánchez, no, todo lo contrario, es directísima", ha proclamado.

En este sentido, ha recalcado que esa decisión judicial afecta al "corazón del sanchismo" porque Santos Cerdán "era su hombre de confianza para todo", con negociaciones clave como en la moción de censura que le llevó a Moncloa en 2018 y las negociaciones para que fuera investido presidente del Gobierno. Es más, ha subrayado que también llevó las negociaciones en Suiza con el expresidente catalán Carles Puigdemont".

"Pedro Sánchez, en definitiva, es y ha sido presidente Sánchez gracias a Cerdán, y Cerdán ha hecho todo lo que ha hecho gracias a Pedro Sánchez. Y si uno cae judicialmente, el otro debe caer políticamente, porque si Cerdán acaba en la cárcel, lo que debe de hacer Pedro Sánchez es abandonar de manera inmediata la Moncloa", ha proclamado.

La secretaria general del PP ha insistido en que la decisión del Tribunal Supremo de enviar al secretario de Organización del PSOE a prisión "sin fianza" es "un salto cualitativo que afecta al presidente del Gobierno y llega al corazón del sanchismo". "El sanchismo está en prisión sin fianza", ha enfatizado.