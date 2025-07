Madrid rechaza el plan del Gobierno de trasladar 400 migrantes a Pozuelo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Comunidad de Madrid ha cargado este jueves contra la intención del Gobierno central de enviar a los primeros 400 menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias al Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha calificado la propuesta como «traslados disimulados a macrocampamentos» y ha criticado que el Ministerio de Migraciones no les haya informado. "No hemos recibido ninguna información por parte del Gobierno y la única que tenemos es a través de los medios de comunicación. La intención del Gobierno es trasladar menores a un centro que, además, está ya ocupado por solicitantes de asilo", ha señalado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, en referencia a que en esta instalación se encuentran alojados refugiados ucranianos de la guerra. También el Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, ha rechazado los planes del Ministerio. Paloma Tejero, la alcaldesa de esta población, definió el planteamiento del Gobierno central como «temerario». «Nos tendrán que explicar en qué se han basado para decidir que 400 menores van a estar mejor todos juntos en un único centro que no sabemos si cumple las condiciones mínimas", ha asegurado Tejero. Los 400 menores migrantes representan una tercera parte de los 1.200 que permanecen en Canarias.