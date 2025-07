Los empresarios niegan «mordidas» a la trama Koldo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Tres empresarios señalados en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han negado este viernes ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que pagaran presuntas ‘mordidas’ a la trama Koldo a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas. Se trata de los administradores de Levantina Ingeniería y Construcción (José Ruz) y Obras Públicas y Regadíos (los hermanos Daniel y Antonio Fernández), quienes han comparecido ante el magistrado como investigados una vez que la UCO desveló que, presuntamente, habrían pagado comisiones a la trama Koldo a cambio de contratos públicos.

Pese a negar los pagos de ‘mordidas’, los tres han explicado que en este sector, para poder conseguir obra pública, es importante ir al ministerio, por la imagen de la empresa y para conocer su funcionamiento de cara a afrontar mejor cualquier proceso de licitación pública. Al término de sus declaraciones, la Fiscalía ha pedido al juez que les imponga a los tres, como medidas cautelares, comparecencias quincenales, y a Ruz, además, la retirada del pasaporte, una petición a la que se han adherido las acusaciones populares.

Junto a Cerdán

Puente les incorporó a la causa porque su conducta «aparecería también indisociablemente unida» a la de Santos Cerdán, aunque las fuentes subrayan que no se les han formulado preguntas sobre el exdirigente socialista, algo que ha sorprendido a varias defensas. Ruz explica que el «navarro» es Cerdán y la «ganadería» es el PSOE. Ruz ha negado que pagara un sueldo de 2.600 euros al exasesor Koldo García, como apunta la UCO, por una compensación, sino que era un pago por un trabajo real, esto es, de vigilante nocturno, y no fue contratado por Ruz sino por el empresario Juan Carlos Etero. Lo que sí que ha reconocido es que cuando escribió a Koldo para pedirle un encuentro con «el navarro» se refería al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que esas menciones a la «ganadería», en esa misma conversación, tienen que ver con los partidos políticos, en este caso el PSOE.