Tellado recalca que habrá repetición electoral para no gobernar con Vox

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aclarado este lunes que el compromiso del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, es gobernar en solitario y que, por tanto, cierra la puerta a una hipotética coalición con Vox, a la vez que ha hecho hincapié en que para liderar un futuro Ejecutivo sólo hay dos opciones: él o el socialista Pedro Sánchez. Así lo ha dicho Tellado en una conversación con periodistas tras la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional del partido, una conferencia en la que, pese a las reiteradas preguntas sobre esta cuestión, no ha sido tan explícito en negar un eventual bipartito con los de Santiago Abascal. El nuevo ‘número dos’ de los ‘populares’ ha indicado que, desde su punto de vista, Feijóo había sido «meridianamente claro» en el discurso con el que clausuró el congreso nacional del partido este domingo. En este contexto, durante la rueda de prensa, ha hablado de que el máximo responsable de los ‘populares’ «quiere» y tiene la «aspiración» de encabezar un Gobierno «monocolor, sólido y unido». «Vamos a trabajar intensamente para conseguir ese gobierno», ha remarcado, sin mentar la palabra «compromiso» que sí ha pronunciado después ante los asistentes a la rueda de prensa. En esa conversación posterior sí ha enfatizado que el «compromiso» de Feijóo es gobernar solo y que no habrá un Ejecutivo de coalición con Vox. Así se ha expresado Tellado después de que a primera hora, la nueva portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, abogara por ver qué resultado arrojan las urnas al ser preguntada sobre si Feijóo podría nombrar vicepresidente a Santiago Abascal. En una entrevista en Telecinco, Muñoz ha reclamado una «mayoría suficiente para poder gobernar en solitario». «Esa es la fase en la que estamos. Cuando lleguemos a las elecciones y veamos los resultados, entraremos en otra fase», ha comentado. Preguntado expresamente sobre la posibilidad de tener que volver a llamar a las urnas, Tellado ha respondido que Feijóo es el único que puede presidir un gobierno «unido y sólido» pero también ha subrayado que los ‘populares’ no están «para establecer un cordón sanitario en torno a Vox», que es la tercera fuerza política del país y cuyos votantes merecen «respeto». «No estamos aquí para arrinconarles», ha abundado. Y, a partir de ahí, ha insistido en el argumento de Feijóo para rechazar un bipartito. «Él quiere darle a España un Gobierno único y unido, no un gobierno roto como el de Pedro Sánchez», ha remarcado, antes de apuntar que, para conseguir ese objetivo intentarán «concentrar el voto de centro y centro-derecha». «Todos los que quieran echar a Pedro Sánchez deben votar al PP y a Feijóo», ha dicho, incidiendo en que quieren que les voten de «forma proactiva» porque tienen un «proyecto de país».

"Feijóo quiere darle a España un Gobierno único y unido, no un gobierno roto como el de Pedro Sánchez"