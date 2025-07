Ayuso defiende la "legítima aspiración" del PP a gobernar en solitario

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este martes que "el PP tiene la legítima aspiración de tener un Gobierno en libertad, como aspira cualquier partido coherente".

Así se ha pronunciado cuando, durante una intervención en un foro sanitario organizado por 'elEconomista', le han preguntado por las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha insistido esta mañana en que su formación quiere un gobierno en solitario y monocolor, dejando claro que "acuerdos con Vox sí, por supuesto; Vox en el Gobierno, no".

"No le he escuchado decir en ningún momento que volveríamos a unas elecciones si no sumamos PP y Vox. Yo eso no lo he oído, no lo he oído en ningún sitio, y espero no oírlo", ha apostillado la presidenta.

Y ha avisado de que las coaliciones "normalmente no acaban bien" y "con muy complicadas para gestionar".

La propia Díaz Ayuso dirigió una coalición con Ciudadanos en su primer Gobierno regional, entre 2019 y 2021, cuando decidió convocar elecciones anticipadas después de que el partido naranja presentara una moción de censura junto al PSOE y contra el PP en Murcia.

El domingo, en la clausura del Congreso del PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que quiere gobernar en solitario y que no piensa imponer cordones sanitarios ni a Vox ni al PSOE.