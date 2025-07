La familia, en trance de desaparecer: una cuarta parte de los jóvenes no quiere hijos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La encuesta DYM para Diario de León revela que la familia está en trance de desaparición. De hecho, una cuarta parte de los jóvenes confiesa que no quiere tener hijos. A nivel mundial, el 16 % de las personas no tiene hijos y no tiene planes de tenerlos. Entre los adultos jóvenes de entre 18 y 24 años, esa cifra asciende al 22%, con una fuerte correlación con los niveles de educación. La tendencia es especialmente pronunciada entre las mujeres: solo el 10% de las mujeres con educación básica entran en esta categoría, frente al 20% de las mujeres con un máster o un doctorado. Se observa una pauta similar en los hombres, aunque menos pronunciada. La encuesta, realizada en colaboración con WIN Internaciona —asociación líder mundial en investigación de mercado y estudios de opinión— explora las opiniones y creencias de 35.515 personas de 40 países de todo el mundo. Además, el 59% de las personas afirma que valora más la calidad de vida que la longevidad. Las mujeres (61%) son más propensas que los hombres (57%) a priorizar la calidad sobre la duración de la vida. Mientras que el 56% de los jóvenes prioriza la calidad de vida, esta cifra aumenta al 62% entre las personas de 65 años o más. Del mismo modo, las personas con un nivel educativo más alto tienden a valorar más la calidad: solo el 55% de las personas con educación básica lo afirma, frente al 63% de las personas con un máster o un doctorado.

A pesar de esta creencia, solo el 35 % de las personas en todo el mundo afirman estar planificando activamente su vejez, mediante medidas como la preparación financiera o las directrices sanitarias.