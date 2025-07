Esperanza Aguirre: «Una moción de censura con Cayetana Álvarez de Toledo de candidata»

Publicado por Lourdes Pérez Madrid Creado: Actualizado:

Cae el calor a plomo sobre el asfalto y sobre la vida pública española esta tarde de julio en la que Esperanza Aguirre sigue defendiendo, infatigable, lo que piensa. A ello dedica ‘Una liberal en política’

—El libro tiene esquinas. Una de ellas es, digamos, su cordial enemistad con Mariano Rajoy.

—Es simpatiquísimo, pero en política somos el agua y el aceite. Porque a él no le gustan los líos y a mí sí. Yo cumplí todos mis programas electorales, con creces. Y por desgracia, cuando los españoles nos dieron la mayoría más importante que ha tenido la derecha, 186 escaños, nuestro programa decía que íbamos a bajar los impuestos y los subimos; que íbamos a derogar la Ley de Memoria Histórica y no lo hicimos; que íbamos a cambiar el Consejo del Poder Judicial para que los políticos no eligiéramos a los jueces y tampoco.

—También escribe tesis severas. Dice que el PP ha perdido la batalla cultural. ¿Por qué?

—Es que nunca la ha dado. Ahora ha empezado a hacerlo con dosmuy importantes. Una, contra la política de vivienda del PSOE, un fiasco porque lo que hace es apoyar a los okupas y no proteger a los propietarios, con lo cual hay menos pisos en alquiler. Y esa batalla cultural la damos proponiendo construir más viviendas liberalizando suelo. Y la segunda es el apoyo a la energía nuclear. Ya son más de las que ha dado nunca Mariano.

—La otra reflexión cruda sobre los suyos es que, y cito literalmente, «la derecha no entusiasma hablando de España».

—La izquierda no usa, para empezar, la palabra España. Luego, ha conseguido retirar de los libros de texto de Historia la Reconquista, con la que libramos a Europa entera de ser islamizada; y lo mismo pasa con la colonización de América. Y después está el relato por el que la Segunda República fue un régimen idílico donde se respetaban los derechos de todos, vinieron unos clérigos carcas y unos militares golpistas y se tiraron 40 años de dictadura. Bueno, pues no es exactamente así la historia.

—¿No le preocupa que con este discurso se le atribuyan.

—[Interrumpe] ¿Que me llamen fascista? ¿Nazi? No me puede importar menos.

—...xenofobia y una legitimación de la dictadura de Franco?

—Es que el islamismo radical es un peligro, porque tiene entre sus mandatos acabar con los cristianos y los judíos. No estoy en contra de la gente que tiene como religión el islamismo, pero sí del islamismo radical. Muy en contra. Y yo, desde luego, no legitimo la dictadura a nadie. Pero sí digo que de las causas de la Guerra Civil solo quieren echar la culpa a los golpistas. Y ese relato, además, acaba con que todos los que no somos de izquierdas somos franquistas o nazis o fascistas.

—¿Y cómo caben en su modelo de lo español, de la identidad española, los nacionalismos periféricos? ¿Las diferencias de sentimiento y pertenencia?

—Yo distingo el constitucionalismo del odio a España en los independentistas. Al resto de los catalanes, que son más, el Estado español los ha abandonado mucho tiempo. A eso, si ganamos las elecciones, hay que ponerle remedio inmediatamente.

—Cuando usted plantea que la derecha ilusione, ¿es porque Feijóo no lo hace? ¿Qué tendría que hacer para alcanzar el poder?

—Feijóo tiene muchas virtudes, yo me refería a que llevamos la mitad de tiempo que los socialistas en el Gobierno. Tiene que hacer lo que está haciendo, la prueba es que subimos en las encuestas. Y yo no creo que a Vox haya que hacerle un cordón sanitario porque es un partido constitucional, con el que discrepo en varias cosas, pero no en lo importante: la unidad de España y la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Tenemos que imitar a los socialistas, porque Zapatero, nada más jurar el cargo, retiró las tropas de Irak; derogó el trasvase del Ebro; y suspendió la Ley de Calidad de la Educación.

—Escuchándola da la impresión de que la izquierda es más ejecutiva que ustedes.

—No, pero sí creo que Zapatero estaba mejor preparado que nosotros cuando en 2011 los españoles nos dieron 186 escaños. Ahora, Sánchez quiere ser Maduro. Y como si la corrupción fuera solo del partido. Las adjudicaciones las hace el Gobierno, la corrupción está en su Gobierno. Yo dimití tres veces. La primera porque tenía cáncer, pero la segunda fue cuando la Guardia Civil entró en Génova para ver las cuentas y renuncié por no haber vigilado suficientemente. Y la tercera lo hice por algo que Sánchez debería pensar si no tiene que hacerlo él: un juez metió en la cárcel a quien había sido mi vicepresidente, Ignacio González.

—Es decir, debería emularla.

—Pues por supuesto.

—Admitió, entonces, que había fallado en el ‘in vigilando’.

—Los políticos no somos policías, pero es verdad.

—También dijo que se sentía engañada. Es lo que proclama Sánchez sobre Cerdán y Ábalos.

—Después de haber dicho que Cerdán era una maravilla.

—Para usted, González también lo era.

—El asunto de González estaba declarado secreto y, si le habían metido en la cárcel, algo terrible habría. Yo pensé que había indicios muy graves. Pues han pasado ocho años y no sabemos nada [las causas aún colean en los tribunales].

—¿Acierta Feijóo al buscar el voto útil contra Sánchez presentándose como la única alternativa y descartando la coalición con Vox?

—Feijóo ha dicho que aspira a gobernar en solitario y que no hará cordón sanitario a Vox, solo a Bildu. Y claro que acierta al decir ‘O Sánchez o yo’.

—¿Sigue defendiendo que el PP active la moción de censura?

—Sí. La moción paraliza todo el proceso legislativo y, por tanto, las dos disparatadas leyes de Bolaños contra la separación de poderes. Y creo que Feijóo sacaría mayoría absoluta, porque si consiguiera ganar la censura, yo me comprometería a convocar elecciones. Eso podría interesar a más de uno, y como en el Derecho español el escaño es del diputado. Tiene que haber diputados socialistas que no estén de acuerdo con lo que ven.

—¿Una censura para que aflore ese supuesto malestar en el PSOE?

—No, para explicarse con tiempo ilimitado. Y con Cayetana [Álvarez de Toledo] de candidata.