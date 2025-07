Los disturbios en Torre Pacheco detonan el pulso por la migración

Publicado por MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Creado: Actualizado:

Los disturbios que se suceden desde el viernes en la localidad murciana de Torre Pacheco han incendiado el pulso que Vox y la izquierda mantienen por la inmigración. Un asunto que amenaza con marcar la agenda política este verano, cuando la actividad parlamentaria eche el cierre a final de julio. Los de Santiago Abascal han redoblado en las últimas semanas sus mensajes sobre una cuestión que consideran capital en su estrategia política —entre las propuestas, la «remigración» (deportación masiva de extranjeros) para «sobrevivir como pueblo»-. Ahora, al calor de las algaradas y las «cacerías» que protagonizan ultras llegados desde fuera de la localidad murciana y el enfrentamiento con magrebíes —colectivo con el que esos grupos extremistas identifican a los tres agresores que el miércoles propinaron una brutal paliza a un vecino de 68 años-, responsabilizan a PSOE y PP por «abrir las fronteras». «Nosotros queremos recuperar la seguridad», defienden en el tercer partido del país.

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, recriminó ayer la actitud del alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, del PP, afeándole sus llamamientos a frenar la violencia «cuando han sido ellos —señaló el dirigente voxista— los que han estado financiando la inmigración ilegal que tiene aterrorizado a todo el municipio». Con el Ejecutivo y el PSOE orillando la cuestión mientras centran su agenda en un final de curso frenético por el ‘caso Cerdán’ y la financiación catalana, fue la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, la que salió al paso de estas manifestaciones, asegurando que las algaradas tienen su origen en unas convocatorias lanzadas a través de las redes sociales «incitando a la violencia y lanzando comentarios xenófobos».

«Y eso no se puede permitir en democracia, no lo podemos permitir y por eso estamos siendo muy contundentes», zanjó la responsable gubernamental. El sábado, a diferencia del día anterior, no hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo y los combates callejeros se produjeron con el lanzamiento de objetos entre grupos ultra y magrebíes. De momento solo hay un detenido, pero la Guardia Civil tiene «muchas personas identificadas» y no se descartan más detenciones. También hay cinco heridos de ambos bandos que no han necesitado hospitalización.

Sumar, a diferencia de los socialistas, sí apunta directamente a Vox como responsable de estos actos vandálicos. «Lo que está ocurriendo en Torre Pacheco es una cacería racista alentada por la derecha fascista de nuestro país. Frente a su fascismo, antifascismo», señaló en sus redes sociales Lara Hernández, la colíder de Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La formación, socio minoritario del Gobierno, relaciona este episodio de violencia con la propuesta de Abascal y los suyos de deportar masivamente a personas migrantes. «Una semana después, los escuadristas llevaron la violencia a Torre Pacheco. Una democracia sólida es incompatible con discursos de odio que se traducen en dolor y ruptura de la convivencia», apuntaron los magentas en un comunicado.

En la nota, exigen una actuación policial «rotunda», una «investigación inmediata entre los llamamientos de Vox y sus cargos y los episodios de violencia», y, por último, acelerar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular que busca regularizar a medio millón de inmigrantes y que está varada en el Congreso después de que su toma en consideración fuera aprobada en abril del año pasado.

El PP, que gobierna en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, ha puesto el foco en el despliegue llevado a cabo en la zona por parte de la Delegación del Gobierno. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, exigió en la noche del sábado al Ejecutivo central reforzar los efectivos en la localidad para «frenar la espiral de violencia inmediatamente». Todo ello después de varias trifulcas y agresiones entre manifestantes que protestaban por la falta de efectivos de Guardia Civil que combaten la inseguridad presuntamente provocada por jóvenes magrebíes.

Feijóo detalló que había hablado con el alcalde de Torre Pacheco y con el presidente de la Región, Fernando López Miras. «Lo primero es garantizar la seguridad ciudadana y que todos respondan ante la ley, empezando por los agresores de un mayor indefenso», subrayó el líder de la oposición en su mensaje. Los populares aprobaron recientemente los Presupuestos de la comunidad murciana gracias a un pacto con Vox. Entre las condiciones impuestas para sellar las Cuentas está el rechazo a las políticas de asentamiento y el reparto de inmigrantes ilegales.

Lo que desencadenó el odio: una sugerencia sin probar

La paliza que tres desconocidos propinaron el pasado miércoles a Domingo, un vecino de 68 años de la localidad murciana de Torre Pacheco, sin aparente motivación alguna como el robo, se convirtió en la chispa que ha acabado incendiando un municipio convertido en polvorín por las tensiones en torno a la inmigración. En su denuncia, el agredido abrió la posibilidad de que el grupo de jóvenes que le asaltó fuera de origen magrebí, esto desencadenó en cientos mensajes de odio y xenófobos, incluidos llamamientos a «defender» el pueblo de los extranjeros.

Además de las concentraciones iniciales de protesta por parte de los vecinos, este hecho ha derivado durante las últimas noches en una ‘cacería’ por parte de grupos ultras, muchos de ellos venido de fuera de la localidad, como el caso de Desokupa, que se han enfrentado durante el fin de semana a grupos de magrebíes, con la intervención constante de la Guardia Civil y la Policía Local para mantener una distancia de seguridad entre ambos bandos.

Desde el viernes, cada noche, los vecinos viven con nerviosismo el atardecer, temerosos de las algaradas nocturnas. «Quedaos en casa», trasladan los agentes a la población extranjera, especialmente a la marroquí.

Y es que con 38.000 habitantes, uno de cada tres vecinos de Torre Pacheco es inmigrante (unos 12.000), y la mitad de esos foráneos son de origen magrebí. De hecho, y como sucedió en el caso de los sucesos de El Ejido (Almería), que provocó escenas similares en el año 2000, el sector más importante de la economía de Torre Pacheco es la agricultura, con cultivos de frutas y verduras. Además, el municipio está trabajando en proyectos de regeneración urbana y comercial para impulsar el turismo y la economía local.

Las elecciones municipales de 2023 supusieron un cambio de timón en el ayuntamiento de la localidad. Pedro Ángel Roca, del Partido Popular, le arrebató el bastón a Antonio León, del Partido Independiente de Torre Pacheco. Por su parte, Vox, tercera fuerza política de la localidad, experimentó un crecimiento de cinco puntos respecto a los comicios de 2019.Ahora, los de Santiago Abascal, esperan rentabilizar todo este malestar.