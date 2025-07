La Fiscalía investiga como delito de odio tanto la paliza al vecino como los disturbios

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Dos de los tres magrebíes implicados en la agresión al vecino de Torre Pacheco fueron detenidos este lunes, según informó Mariola Guevara, delegada del Gobierno en la Región de Murcia. "Ambos colaboraron y encubrieron al presunto autor material, que ya ha sido identificado", añadió. Según informaron a La Verdad fuentes del organismo, los dos arrestados no residen en el municipio. Domingo Tomás Martínez, de 68 años, fue el hombre que recibió la paliza de un individuo cuando salió a pasear a primera hora de la mañana. La agresión no se debió a un robo porque no le sustrajeron ni el reloj ni las llaves que llevaba encima. El motivo por el que fue asaltado a las seis menos cuarto de la mañana del pasado miércoles sigue siendo aún una incógnita para él, pero acabó incendiando los disturbios que se produjeron en los días posteriores.

En total, el número de detenidos ya asciende a nueve. El último, según especificó este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está presuntamente relacionado con el asalto violento a un negocio de venta de kebab registrado el domingo por la noche.

Por su parte, la Fiscalía ya investiga como delitos de odio tanto la paliza que recibió el vecino, y que fue la chispa que incendió las protestas posteriores, como los propios disturbios. La fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía de Área de Cartagena, Elena González, en coordinación con el fiscal de Sala de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, está analizando la información recabada en torno a estos hechos por la Guardia Civil, cuerpo que ha practicado las detenciones.

En la madrugada del domingo al lunes, interceptaron en la noche del domingo a grupos de individuos que se dirigían en coche a Torre Pacheco para participar, presuntamente, en nuevos altercados, dentro del llamamiento de grupos "antisistema" y de ultraderecha a realizar una "cacería" de inmigrantes magrebíes.