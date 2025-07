La Fiscalía investiga los disturbios y la paliza a un vecino en Torre Pacheco como delito de odio

Publicado por Miguel Ángel Alfonso / María Eugenia Alonso Madrid Creado: Actualizado:

Dos de los tres magrebíes implicados en la agresión al vecino de Torre Pacheco fueron detenidos este lunes, según informó Mariola Guevara, delegada del Gobierno en la Región de Murcia. «Ambos colaboraron y encubrieron al presunto autor material, que ya ha sido identificado», añadió. Los dos arrestados no residen en el municipio. Domingo Tomás Martínez, de 68 años, fue el hombre que recibió la paliza de un individuo cuando salió a pasear a primera hora de la mañana. La agresión no se debió a un robo porque no le sustrajeron ni el reloj ni las llaves que llevaba encima. El motivo por el que fue asaltado a las seis menos cuarto de la mañana del pasado miércoles sigue siendo aún una incógnita para él, pero acabó incendiando los disturbios que se produjeron en los días posteriores.

En total, el número de detenidos ya asciende a nueve. El último, según especificó este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está presuntamente relacionado con el asalto violento a un negocio de venta de kebab registrado el domingo por la noche.

La Fiscalía ya investiga como delitos de odio tanto la paliza que recibió el vecino, y que fue la chispa que incendió las protestas posteriores, como los propios disturbios. La fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía de Área de Cartagena, Elena González, en coordinación con el fiscal de Sala de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, está analizando la información recabada en torno a estos hechos por la Guardia Civil, cuerpo que ha practicado las detenciones.Interceptaron en la noche del domingo a grupos de individuos que se dirigían en coche a Torre Pacheco para participar, presuntamente, en nuevos altercados, dentro del llamamiento de grupos «antisistema» y de ultraderecha a realizar una «cacería» de inmigrantes magrebíes.

Cinco días después del inicio de los disturbios en la localidad murciana de Torre Pacheco, el Gobierno pasó este lunes a la ofensiva y responsabilizó directamente a Vox de estar detrás del "llamamiento" a "grupos organizados" que, según la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y el Ministerio del Interior, han protagonizado las peleas e incidentes contra otros grupos de inmigrantes de la localidad llegando a organizar, incluso, una suerte de "cacerías" contra residentes extranjeros en respuesta a la paliza que el miércoles sufrió Domingo Tomás, un vecino de 68 años del municipio. El señalamiento lo llevó a cabo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que sostuvo, además, que el partido que lidera Santiago Abascal es "responsable" de la crispación por hablar de "inmigración criminal" alentando, añadió, a "llamamientos" y a acciones "fuera de la ley". "Es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox", afirmó, antes de insistir en que "no hay ninguna identificación entre delincuencia e inmigración", una realidad que "corroboran", dijo, las estadísticas que maneja su departamento. Pedro Sánchez, por su parte, condenó en sus redes sociales los altercados al asegurar que "el racismo es incompatible con la democracia". "Lo que estamos viendo en Torre Pacheco nos interpela a todos. Debemos alzar la voz, actuar con firmeza y defender los valores que nos unen", publicó.

Tanto PSOE como Sumar perciben en estas algaradas la consecuencia de la propuesta que lanzó Vox hace dos semanas de llevar a cabo deportaciones masivas y la estrategia política que están desarrollando en los últimos tiempos, con la cuestión migratoria en el centro de la misma. Los magenta, aún van más lejos que sus socios de coalición y exigen que se investigue "el vínculo" de estos grupos violentos con "los discursos de odio de Vox" y que "se actúe hasta el final".

El PP, por su parte, condena de forma "total y absoluta" los episodios de violencia callejera que se han vivido este fin de semana y por los que exigirán la comparecencia "urgente en" el Congreso del ministro del Interior y de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. "Se les ha ido de las manos", denunció este lunes el portavoz nacional, Borja Sémper, tras la reunión del comité de dirección del partido.

El dirigente vasco se mostró muy crítico con la presencia este domingo de Grande-Marlaska en Londres para asistir a la final de Wimbledon mientras había en España un problema de seguridad de primer nivel. "Ante un problema dramático resulta sorprendente que asistiera a un partido de tenis en Londres, en lugar de dirigir el dispositivo de seguridad. Aunque solo fuera -aseguró- por una manera estética, el ministro Marlaska no tendría que haber estado en Londres". Desde el departamento de Interior justifican la presencia del ministro en las instalaciones del All England Club en calidad de ministro de jornada acompañando al Rey, que se encontraba en el recinto apoyando al tenista Carlos Alcaraz.

Los populares, que se mostraron especialmente críticos con "la inexistencia de una política migratoria seria de este Gobierno", marcan distancias con "el discurso de odio que algunos se empeñan en propagar", en alusión a Vox. "Frente a la tarifa plana del discurso de odio", la posición del PP, recalcó Sémper, es clara: "ley y orden para todos". "No vamos a lanzar mensajes que alteren la convivencia y la grave situación que ya se vive en Torre Pacheco y en otros municipios y lugares de España", zanjó El presidente de Vox, Santiago Abascal, por su parte, insistió una vez más en que la "solución" a la situación de Torre Pacheco está en las "deportaciones masivas de ilegales y deportaciones de quienes, siendo legales, cometen delitos". Además, volvió a insistir en que las "consecuencias violentas" son "responsabilidad exclusiva" de las políticas de "inmigración masiva" del Partido Popular y del PSOE.

Podemos, a su vez, denunciará ante la Fiscalía a cargos públicos de Vox, entre ellos a Abascal, a los que acusa de "difundir y jalear vídeos de linchamientos".