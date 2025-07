Feijóo pide la deportación inmediata del inmigrante irregular que delinca

Publicado por Efe Madrid / Nuakchot Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, endureció ayer su discurso y pidió la deportación «inmediata» de los extranjeros en situación irregular que delincan. «La inmigración irregular que viene a incumplir las leyes o a vivir de políticas sociales, evidentemente no va a ser bienvenida en el país», dijo.

En un evento organizado en el marco de los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo, Feijóo ha considerado que «lo irregular no puede producir derechos», ha pedido distinguir entre la inmigración irregular y la regular y ha denunciado el «descontrol migratorio» que a su juicio padece España. A los seis millones de migrantes censados, ha apuntado, hay que añadir los inmigrantes irregulares y los hijos de los inmigrantes nacidos en España y que ya son españoles.

Ha reconocido que España necesita inmigración, porque hay sectores económicos donde los extranjeros son determinantes, pero ha insistido en que debe ser «una migración regular, que se integre en la cultura española, que acepte la Constitución y el ordenamiento jurídico y que lo cumpla». A su juicio, se necesitan más fuerzas y cuerpos de seguridad con autoridad para ejercer sus competencias, cambiar las leyes para tipificar mejor la multirreincidencia en el Código Penal y lanzar un mensaje claro y contundente: «la inmigracion no da carta blanca para cometer delitos.

Feijóo dijo que ayer analizó con el alcalde la situación de Torre Pacheco, una localidad en la que el 40 % del censo es inmigrante o hijo de inmigrantes —»que son españoles a todos los efectos», ha apostillado— y que no podría mantener su producción agroalimentaria sin la inmigración. El problema es que en algunos barrios se necesita seguridad y faltan medios, ha denunciado. En este contexto ha cargado contra quienes han ido a la población a inocular el discurso del odio e incrementar la seguridad y ha afirmado que «no pueden no pueden ser bienvenidos, ni pueden ser jaleados, ni pueden ser apoyados» porque «la delincuencia no se reduce con más delincuencia». Pero ha denunciado también la falta de previsión del Gobierno: «No puede ser es que, ante un problema como el que hemos tenido este fin de semana en Torre Pacheco, el ministro del Interior esté en Wimbledon viendo si gana Carlos Alcaraz o no».

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha contestado a Alberto Núñez Feijóo que los inmigrantes cuya situación esté regularizada pero que cometan delitos tienen que ser expulsados de España. En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), ha recalcado las posiciones de Vox respecto a la inmigración y ha ahondado en sus críticas al PP. «Los ilegales se van, todos. Los legales que cometen delitos graves o hacen del delito leve su forma de vida, también se van, a cumplir las penas en sus países y sin poder regresar nunca», ha apuntado. «Que no os queréis enterar, o peor, queréis decir una cosa y la contraria para seguir estafando a los españoles», añadió.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje a favor de la migración «segura, regular y ordenada» que a su juicio está contribuyendo al progreso y la «buena situación económica» de España durante su visita a Nuakchot (Mauritania). Además, ambos países se han comprometido a poner en marcha «en las próximas semanas» el primer proyecto piloto de migración circular pactado hace un año. Junto al presidente Mohamed Cheij Ghazuani, Pedro Sánchez dijo: «Hoy el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida».