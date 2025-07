Sánchez se arriesga al comprometer Presupuestos para 2026

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

En cualquier otra legislatura la afirmación habría sobrado por obvia. Pero el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar no ha presentado en los dos años transcurridos desde las elecciones del 23 de julio de 2023 ni un solo proyecto de Presupuestos. El jefe del Ejecutivo restó importancia a la situación actual pero se comprometió a que esta vez sí cumplirá el mandato constitucional para llevar a las Cortes Generales unas Cuentas diseñadas específicamente para atender las necesidades de gasto del año del año próximo, 2026. La decisión tiene una importante derivada política. Sánchez rechazó dar por bueno que si no es capaz de recabar el apoyo de la Cámara baja, algo probable teniendo en cuenta la actitud de buena parte de los socios de investidura, vaya a adelantar elecciones. De hecho, repitió una y otra vez que «la legislatura constitucionalmente dura cuatro años». Sin embargo, pocas votaciones son tan indicativas del grado de respaldo con el que cuenta un Gobierno como la de los Presupuestos y la lectura tradicional es que la imposibilidad de sacarlos adelante es razón suficiente para dar por concluido un mandato. Así se lo exigió él a Mariano Rajoy y así lo entendió para sl mismo en 2019. Algunas voces en el Ejecutivo entienden que la presentación del proyecto presupuestario, logre o no la luz verde del Parlamento, tiene una clara virtud de cara al electorado y es que permite exponer las prioridades políticas y resulta una suerte de programa electoral adelantado. Sánchez se negó a quemar pantallas e insistió en que él trabajará para conseguir el respaldo de todos los grupos. Incluso dio a entender que estaría dispuesto a reunirse con Carles Puigdemont para abordar esta cuestión en persona. «Me voy a reunir con todos los interlocutores políticos para tratar estos temas y otros muchos», dijo a una pregunta expresa sobre la cuestión. Eso sí, no es la primera vez que asegura que no tiene ningún problema en verse con el expresident y hasta ahora, no lo ha hecho. Hoy por hoy, Puigdemont no puede ir a la Moncloa, porque el Tribunal Supremo ha paralizado la aplicación de la ley de amnistía en su caso y en el de quienes están acusados de o condenados por malversación, y los socialistas han considerado hasta ahora que pagar el tributo de que fuera el presidente del Gobierno el que se desplazara a Bruselas u otra ciudad europea para ser recibido era poco conveniente. Pero se espera que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo del también líder de Junts en septiembre.

En todo caso, Sánchez — que omitió en su balance cualquier referencia al caso de corrupción que afecta a su partido, por el que fue encarcelado hace un mes el secretario de Organización, Santos Cerdán, y por el que permanece imputado el exministro de Transportes José Luis Ábalos-, volvió a restar importancia a seguir con los Presupuestos de 2023 prorrogados con el argumento de que los fondos europeos (750.000 millones aprobados en la pandemia para implementar reformas estructurales hasta diciembre de 2026) son una «herramienta fantástica» para avanzar «en el camino de crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión social». El jefe del Ejecutivo también se esforzó en combatir la sensación de precariedad a la que dan lugar plenos como el del pasado martes, en el que el Gobierno no logró aprobar el real decreto ley antiapagones por el voto coincidente de varios de sus aliados de investidura junto al PP y Vox y volvió a alegar que, pese a todo, el Gobierno gana en torno al 86% de las votaciones.