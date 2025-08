El PP ve «sospechoso» que Cerdán no desmienta la financiación ilegal del PSOE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que le parece “sospechoso” que el exnúmero dos del Partido Socialista Santos Cerdán no haya sido capaz de “confirmar rotundamente” que en su partido “no existe financiación irregular”. “Yo creo que lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice, porque hay que tener en cuenta que el exnúmero dos del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular y a mí eso me parece como mínimo sospechoso”, ha afirmado Ezcurra este martes al ser preguntada por la entrevista a Santos Cerdán que publica el periódico La Vanguardia. En esa entrevista, en la que insiste en su inocencia, Cerdán, preguntado por si el PSOE se ha financiado ilegalmente, contesta: «No, que yo sepa no». Ezcurra ha manifestado que de la entrevista también se extrae otra lectura como es que “todo el entorno de Pedro Sánchez tiene una situación judicial complicada”. “Yo creo que es contagioso y habría que hacérselo mirar”, ha concluido. En la entrevista, Cerdán señala que el empresario Antxon Alonso, también imputado, le ayudó en negociaciones o contactos con Bildu y con el PNV para la investidura de Pedro Sánchez.

En la entrevista, Santos Cerdán ha defendido su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: «No he hecho nada de lo que dice la UCO». "Han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad", ha dicho. Ha afirmado que siente el daño que se le ha hecho al PSOE pero más el que se le ha hecho y se le está haciendo a él: «Si no hubiera sido secretario de organización no me hubiera visto en esta».

NO SE RECONOCE EN LOS AUDIOS

Preguntado por los audios en los que supuestamente habla con Koldo García de repartirse dinero, ha asegurado no reconocerse y ha negado conversaciones de este tipo, tanto con Koldo como con el exministro Ábalos. Ha tachado de «muy extraño realmente» y de sospechoso que Koldo grabara hasta conversaciones pertenecientes a su intimidad y ha recordado que el exchófer de Ábalos dijo la semana pasada en una entrevista en TVE que nunca había grabado nada, hecho por el que Cerdán exige saber, textualmente, quién o cómo se han generado estos audios. Ha explicado que conoció a Koldo García cuando se presentó para afiliarse en el Partido Socialista de Navarra.

"De la entrevista se extrae otra lectura: todo el entorno de Sánchez tiene una situación judicial complicada»