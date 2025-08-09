Diario de León

Abascal apoya medidas contra la «amenaza real del islamismo» y exige prohibir el velo

Vox alega que no es un debate sobre la libertad religiosa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa, en la sede del partido, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España).

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa, en la sede del partido, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España).Matias Chiofalo - Europa Press

Publicado por
Agencias
Madrid

Creado:

Actualizado:

El líder de Vox, Santiago Abascal, reclamó ayer medidas frente a la «amenaza real del islamismo» y la «invasión» de migrantes y exige prohibir el velo. «Porque no estamos ante un debate sobre la libertad religiosa como pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes. Estamos ante la amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo, que trae consigo sus propias leyes, y que son incompatibles con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, con lo derechos de las mujeres y con la aconfesionalidad del Estado», alegó Abascal en la red social X. Así lo ha puesto de manifiesto en referencia a la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que insta al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas.

Abascal ha llamado a «proteger» los espacios públicos de «prácticas ajenas» a la cultura española, así como a los españoles «de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión».

«El mismo islamismo que avanza en toda Europa por culpa de ‘populares’ y socialistas, que bajo la excusa de la libertad religiosa, amparan, promueven y subvencionan esta ideología nociva para los derechos y las libertades de los europeos», ha señalado. En este sentido, dijo que el año pasado en España fueron detenidos 81 yihadistas. «Este año vamos a batir ese récord», apuntó.

tracking