Abascal apoya medidas contra la «amenaza real del islamismo» y exige prohibir el velo

El líder de Vox, Santiago Abascal, reclamó ayer medidas frente a la «amenaza real del islamismo» y la «invasión» de migrantes y exige prohibir el velo. «Porque no estamos ante un debate sobre la libertad religiosa como pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes. Estamos ante la amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo, que trae consigo sus propias leyes, y que son incompatibles con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, con lo derechos de las mujeres y con la aconfesionalidad del Estado», alegó Abascal en la red social X. Así lo ha puesto de manifiesto en referencia a la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que insta al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas.

Abascal ha llamado a «proteger» los espacios públicos de «prácticas ajenas» a la cultura española, así como a los españoles «de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión».

«El mismo islamismo que avanza en toda Europa por culpa de ‘populares’ y socialistas, que bajo la excusa de la libertad religiosa, amparan, promueven y subvencionan esta ideología nociva para los derechos y las libertades de los europeos», ha señalado. En este sentido, dijo que el año pasado en España fueron detenidos 81 yihadistas. «Este año vamos a batir ese récord», apuntó.