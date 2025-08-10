El PP pide a la EU inestigar las consecuencias de seguridad al ceder información a Huawei

Publicado por Agencias Madird Creado: Actualizado:

La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo (PPE) en el Parlamento y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior que evalúen las implicaciones de seguridad derivadas de la decisión del Gobierno de adjudicar a un proveedor designado «de alto riesgo» por la propia UE como Huawei, el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.

La eurodiputada considera que esta contratación plantea un serio problema de coherencia con las recomendaciones europeas en tecnología y de protección de datos sensibles, además de comprometer la fiabilidad de España como socio dentro de la cooperación de inteligencia europea y transatlántica.

«Estamos hablando de un sistema que gestiona escuchas con autorización judicial sobre terrorismo, crimen organizado y espionaje. Si esa información termina almacenada en tecnología vinculada a la inteligencia china, el riesgo para nosotros y nuestros aliados es real», advirtió Montserrat.

La Comisión Europea, en el marco del «EU 5G Security Toolbox», instó en 2020 a los Estados miembros a limitar o excluir a proveedores de alto riesgo de infraestructuras críticas. Esta categoría incluye a empresas como Huawei, cuya sujeción a la legislación de seguridad nacional china podría implicar la obligación de colaborar con sus servicios de inteligencia.

El «EU 5G Security Toolbox» fue publicado el 29 de enero de 2020 por la Comisión Europea y la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), en coordinación con los Estados miembros. La Comisión ha subrayado que sus principios deben aplicarse también en sectores más allá del 5G, especialmente cuando están implicados datos judiciales, policiales o de seguridad nacional.