El Gobierno central impugna el veto a las celebraciones musulmanas en Jumilla

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo que impide las celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas ante las críticas de PP, que cree que sólo busca confrontar, y Vox, que le acusa de querer tapar sus escándalos con una falsa polémica.

Presentado por la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, el Ejecutivo sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales. Según el Gobierno, el acuerdo alcanzado «restringe de forma arbitraria» una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad confesional de la Administración. «No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa», recoge el escrito. En un mensaje en X, Bolaños, ha defendido la medida: «Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa".