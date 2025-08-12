Interior pone todos los medios para luchar contra los incendios, incluidos los de la UE

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido este martes en que la administración central pone todos lo medios a disposición de las comunidades autónomas para la lucha contra los incendios, incluidos, si fueran necesarios, los de la Unión Europea.

Marlaska, en declaraciones a TVE, ha indicado que en estos momentos las autonomías han comunicado al Centro Nacional de Coordinación 13 incendios, de los cuales en 11 se ha subido al nivel 2 de fase operativa, lo que significa la participación de los medios estatales, si los autonómicos no son suficientes.

De hecho, en esos once incendios trabajan medios de distintos ministerios y medios aéreos pilotados por miembros del Ejército del Aire del Grupo 4.

Además, 1.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias están desplegados en ocho de esos once fuegos.

"Serán desplegados los medios del Estado. Si esto no fuera necesario, ya hemos abierto lo que se llama una hoja informativa de emergencia dentro de la dirección de la Unión Europea de Protección Civil, con el fin de poder requerir inmediatamente, si fuera preciso, medios de la Unión Europea", ha explicado.

Ha reconocido que en una parte de esos incendios es difícil prever cómo van a evolucionar. En cualquier caso, se pronostica una tarde "compleja", desde las 14.00 horas y hasta las 21.00 de hoy.

Será una situación realmente difícil desde un punto de vista climatológico, y aunque mañana podría aliviarse, la previsión es otra ola de calor a partir del jueves, que se extenderá hasta principios de la semana próxima, ha dicho.

"Entendemos que seremos capaces con los medios tanto de las comunidades autónomas como estatales, es decir, con todos los medios del Sistema Nacional de Protección Civil, de hacer frente a esta oleada gravísima de incendios" ha reiterado Marlaska.

El titular de Interior ha querido reconocer el trabajo que están desarrollando todos los efectivos autonómicos, estatales y locales, en la lucha contra los incendios, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que "prestan una ayuda importante tanto en los confinamientos y en las evacuaciones para garantizar lo más importante: la vida de nuestros ciudadanos".