«Son chicos vulnerables. Llamamos a la calma»

Los diez menores migrantes no acompañados que acogerá Gijón ya están en la ciudad, según fuentes oficiales relacionadas con su traslado, el primero que se realiza desde los campamentos de emergencia de Canarias como respuesta a la orden del Tribunal Supremo para su protección y asilo. Su realojo se ha llevado con absoluta discreción para evitar polémicas y, de hecho, llegaban a Asturias casi de madrugada, acompañados por varios educadores. Aunque su derivación cuenta con la colaboración del Principado, los menores siguen bajo la tutela del Gobierno canario y se reubicarán en Gijón de la mano de la organización Accem, que este martes hizo «un llamamiento a la calma, porque estos chicos están en una situación doblemente vulnerable». «Por un lado, su situación de origen era de mucho peligro y, por otro, son niños, lo que hace todavía más difícil el proceso migratorio", recordó la entidad. La idea de la oenegé es que, al tratarse de un grupo pequeño, residan todos juntos en la ciudad. Y Accem insiste: «Nos preocupa el bienestar y seguridad de estos chicos. Esperamos que no se conviertan en objeto de discursos de odio». De ahí que se extremen las precauciones sobre su lugar de residencia para «preservar su integridad». Mientras, la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, ha reprochado a las comunidades del PP y también al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sus críticas contra el primer traslado desde las islas a la península de menores inmigrantes, diez adolescentes que llegaron el lunes a Asturias. «Quien tiene que tener la información la tiene", ha afirmado Saiz tras las protestas de las autonomías populares, que acusaron al Gobierno de «falta de comunicación» y de llevar a cabo un proceso «nefasto». «Estamos siguiendo un protocolo, las comunidades y las entidades tienen la información que tienen que tener, y les pido que la traten con la delicadeza y con la intimidad que requieren a estos niños y a estas niñas", ha dicho Saiz. Asturias, una de las cuatro autonomías gobernadas por el PSOE, junto con Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha, ha recibido al primer grupo y en concreto, Gijón ha sido la ciudad elegida por el Ministerio de Migraciones para la acogida de diez menores, nueve malienses y un senegalés, de 16 y 17 años, que serán tutelados por el Gobierno de autonómico a través de Accem, una asociación de acompañamiento a personas con riesgo de exclusión social. El Principado es una de las comunidades que no ha protestado contra los planes de traslados de migrantes desde Canarias. Las autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, socialista, han mostrado públicamente sus reticencias a los planes del Ejecutivo central, aunque la ministra ha solicitado este martes colaboración «sin excepciones» a todas las comunidades para que reciban migrantes. Madrid es la que ha mostrado más rotundidad contra los planes del Ejecutivo y el municipio de Pozuelo de Alarcón, en manos de los populares, ha cerrado su centro de acogida. El Ministerio de Migraciones se había negado a hacer público el destino del primer grupo de adolescentes para «salvaguardar» su seguridad, una decisión que Saiz ha justificado este martes. «No me gustaría hacerlo, pero tengo que contarles que no han pasado ni 24 horas desde que estos niños y niñas han llegado al centro de titularidad estatal, a su destino, y ya hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión", ha lamentado. Migraciones ha informado de que en los próximos días se realizarán tres nuevos traslados a la península y que la gestión se realiza caso por caso «con varias entrevistas a los menores para establecer su nivel de vulnerabilidad, sus necesidades y si tienen o no redes de confianza cercanas». Saiz ha calificado el primer traslado como «rotundo éxito» y ha explicado que miembros del Ministerio y de las entidades sociales «acompañaron en todo momento a los menores desde su salida de Canarias hasta el lugar de destino». La ministra ha recordado que los migrantes son «niños que huyen, que son perseguidos». «Y mi trabajo consiste en evitar que esa persecución de la que huyen se reproduzca en nuestro país", ha enfatizado