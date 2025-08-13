Las llamas devoran España: las mejores fotografías

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un hombre de 50 años ha fallecido como consecuencia de las quemaduras sufridas en el incendio de Tres Cantos (Madrid) este martes, jornada en la que continúan activos fuegos en numerosos puntos del país que han obligado a evacuar a miles de personas y han arrasado miles de hectáreas.

Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más afectadas por los incendios forestales declarados en plena ola de calor, cuya virulencia ha llevado al Ministerio del Interior a declarar la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias y a convocar una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para evaluar la situación y coordinar acciones.

Este martes han trascendido además las detenciones de dos personas por su presunta responsabilidad en fuegos originados en los últimos días: por un lado, una mujer de 63 años vecina de Muxía (A Coruña) y, por otro, un trabajador de extinción de incendios, en uno que arrasó unas 2.200 hectáreas el pasado 28 de julio al sur de la provincia de Ávila, con "intereses laborales" como posible motor de su acción.