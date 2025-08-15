Otra jueza ve posible delito de Leire Díez y envía el caso al juzgado que la investiga

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Una jueza de Madrid considera que la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa contra la exmilitante del PSOE Leire Díez hace «presumir» la posible existencia de delito, y ha acordado enviar el caso al juzgado que ya la investiga por presunto cohecho y tráfico de influencias. En un auto remite a su compañero del juzgado número 9 la denuncia presentada por esta formación por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, encubrimiento, obstrucción a la justicia, cohecho y organización criminal. La magistrada acuerda abrir diligencias previas tras la denuncia, si bien constata que en el juzgado número 9 ya se ha abierto una investigación «por los mismos hechos", de modo que decide inhibirse y enviar la causa al juez Arturo Zamarriego. Este magistrado citó a declarar el próximo 11 de noviembre a Leire Díez en calidad de investigada por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales, y lo hizo a petición de la Fiscalía después de la denuncia que interpuso la organización Hazte Oír contra la exmilitante del PSOE. Pero estos no son los únicos frentes judiciales que afronta Díez. Hace unas semanas, la Fiscalía de Madrid envió un escrito al juez Zamarriego en el que pedía imputarla por intentar sobornar a dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, a cambio de información comprometedora. La Fiscalía remitió al juez sus pesquisas respecto a los supuestos intentos de soborno, aunque este magistrado rechazó incorporarlas.