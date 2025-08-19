El Gobierno enmarca la imputación de Begoña Gómez en una "campaña de acoso" a Pedro Sánchez

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha enmarcado en una "campaña de acoso" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar a su esposa, Begoña Gómez, mientras que el ministro Óscar López se ha mostrado "indignado" porque, a su juicio, el magistrado está haciendo una causa "prospectiva" que "va mutando".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Albares ha denunciado que Sánchez "está sometido a una campaña de acoso desde múltiples ámbitos y desde hace muchos meses porque no son capaces de derrotarle en las urnas y porque sus políticas están siendo buenas para España".

Al ser preguntado expresamente si cree que el acoso viene por parte del juez Peinado, Albares ha dicho que es "un acoso muy amplio": "Los españoles son muy conscientes, hay una deshumanización descarnada de la figura del presidente del Gobierno en el que se ha perdido ya la medida de todas las cosas".

Mientras, Óscar López ha insistido en expresar su "indignación" con esta medida de Peinado porque, según ha dicho, cree en que la Justicia "tiene que ser igual para todos". "No puede haber investigaciones prospectivas, no se le puede investigar a una persona por ser esa persona y buscar distintas causas hasta que encuentre una", ha añadido.

Según ha denunciado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la causa comenzó con el rescate a Air Europa, "luego varió" a una carta para un empresario y luego derivó en la Universidad Complutense: "Como no aparece nunca nada en ningún sitio, ha acabado en que una persona que trabaja en La Moncloa, eso es malversación".

Y es que Óscar López ha defendido que el Tribunal Supremo aseguró que no había malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, por lo que ha denunciado el "valor" que tiene el juez Peinado de asegurar en su escrito "que sabe que existe ese auto, pero como no se lo han remitido no ha podido leerlo".

En cualquier caso, el ministro ha denunciado que esta causa lleva más de un año y "nunca se encuentra nada" pero el caso "va mutando": "Tiempo al tiempo, y el tiempo a la Justicia. Tengo muy claro lo que está haciendo el juez Peinado, una causa completamente prospectiva que no tiene ni una sola prueba de nada y va mutando porque el fin es el fin".

Del mismo modo, Óscar López ha salido en defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está a punto de sentarse en el banquillo. "Es una anomalía que se esté tratando de acabar con el fiscal", ha criticado el ministro.

"Esto viene de un delito supuestamente cometido por la pareja de la señora Ayuso, y a continuación quien se sienta en el banquillo es quien persigue el delito por una supuesta filtración que varios periodistas le han dicho al juez que no es verdad", ha añadido el también líder de los socialistas madrileños.

Por ello, ha alertado que el caso que afecta al fiscal general es algo "muy preocupante" porque, según ha dicho, lanza un "mensaje mafioso" por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por último, Óscar López se ha pronunciado sobre el 'caso Koldo' y ha asegurado que, al igual que dijo el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, no le consta que haya financiación irregular del PSOE, a la vez que ha puesto en valor la "contundencia" de Ferraz ante estos casos.