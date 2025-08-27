Feijóo no logra que Sánchez se examine

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El PP no ha logrado sumar apoyos ayer para que comparezcan en el Congreso el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros, aunque cuatro si acudirán a la Cámara Baja a petición propia para informar, entre otros temas, sobre la gestión de los incendios y las incidencias ferroviarias. Así, no han salido adelante ninguna de las solicitudes de comparecencia que reclamaban los populares en la Diputación Permanente que se ha celebrado ayer en el Congreso.

El PP ha logrado el apoyo de Vox a sus peticiones y también de Junts en algunos puntos, mientras que Podemos se ha apartado del bloque de la investidura en tres ocasiones al abstenerse. Junts ha votado a favor de todas las comparecencias menos en el caso de las de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, la de Igualdad, Ana Redondo, y del presidente del Gobierno, en las que se ha abstenido.

Finalmente no estarán Sánchez ni la totalidad de los ministros reclamados por el PP pero sí, a petición propia, cuatro de ellos: la ministra para la Transición Ecológica, el titular del Interior, Fernando Grande Marlaska; el de Transportes, Óscar Puente; y la de Igualdad. La petición del PP respecto a Sánchez estaba motivada por los nuevos delitos imputados a su esposa, Begoña Gómez, por la investigación judicial a la exmilitante socialista Leire Díez y por el «incumplimiento» del informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco).

Durante el debate en la Diputación Permanente, el PP ha acusado a Sánchez de usar «artimañas con patas muy cortas» en la gestión de los incendios ya que —según han señalado— «no enviaron la ayuda que pedían las comunidades autónomas», mientras que el PSOE ha reprochado que éstas solo contraten a personal en época de incendios, así como los cambios al dimensionar las peticiones de ayuda.

Sumar ha criticado que el PP pida comparecencias cuando no las hacen los presidentes de las comunidades autónomas pese a que tienen —han dicho— muchas explicaciones que dar. Podemos ha acusado por igual al «oficialismo» y a la oposición sobre su gestión de los incendios y el PNV ha cuestionado la falta de ayuda del Gobierno más allá de la UME.

El PP ha defendido además la comparecencia de Sánchez porque considera que el presidente no rindió cuentas al Congreso el pasado 9 de julio y se limitó a «insultar» a la oposición, a «hacerse la víctima y a tratar de escurrir el bulto», al tiempo que ha opinado que en este último mes y medio «el circo de la corrupción sanchista no ha dejado de crecer». El PSOE ha contraatacado al acusar al PP de propagar el «fango», sacando a relucir el caso del exministro Cristóbal Montoro al citar presuntos contratos formalizados con la Xunta de Galicia por Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente autonómico con «Equipo Económico», el bufete fundado por el extitular de Hacienda. Comparecencia sobre García Ortiz

El PSOE y sus socios se han opuesto también a la petición del Partido Popular para que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acuda ya al Congreso para explicar el respaldo del Gobierno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El PP ha preguntado por qué el Ejecutivo le respalda cuando la situación tras su procesamiento es «insostenible» al estar «bajo sospecha judicial». Los populares solo han encontrado apoyo en Vox.

El Gobierno pone a Montero al frente de su plan contra la corrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado ayer la creación de una comisión interministerial, que estará liderada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para impulsar y coordinar el plan de lucha contra la corrupción que puso en marcha el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el estallido del caso que afecta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que este plan de lucha contra la corrupción recoge las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comisión Europea.

La comisión interministerial liderada por la vicepresidenta primera «servirá para la coordinación política y técnica entre todos los ministerios» de las medidas contra la corrupción anunciadas por Sánchez en el Congreso, además de supervisar «las actuaciones de los departamentos, así como para impulsar la elaboración de propuestas». Formarán parte de la comisión el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el titular de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López y por Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.