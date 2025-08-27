Aemet alerta sobre los riesgos "extremos" de incendios pese al descenso de temperaturas

Bomberos forestales antes las grandes llamas de los incendios que atacan la frontera entre León y Galicia. EFE/ Sxenick.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido este miércoles de que el peligro de incendios forestales se mantiene en niveles "muy altos o extremos" en amplias zonas del oeste y del sur peninsular.

Sin embargo, la Aemet ha informado en la red social X de un descenso de las temperaturas en gran parte del país, acompañado de un aumento de la humedad relativa en las zonas con incendios.

Pese a esta mejora en algunos factores meteorológicos, la Aemet ha insistido, un día más, en el nivel de riesgo por fuego en las zonas señaladas.

Asimismo, la Aemet ha instado a la población mantener la precaución ante estas condiciones adversas. España se mantiene en la lucha contra la ola de incendios en las que actualmente hay 15 siniestros que se mantienen en Situación Operativa 2.

Por otro lado, la agencia ha lanzado avisos naranjas (riesgo importante) por lluvias y tormentas en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que otras cinco comunidades estarán en alerta amarilla, con riesgo para ciertas actividades, por los mismos fenómenos, calor o fenómenos costeros.