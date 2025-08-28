Los vecinos desalojados por el incendio de Ibias vuelven a sus casas

Un helicóptero en labores de extinción del incendio que afecta a los alrededores de San Antolín de Ibias este miércoles.PACO PAREDES

La veintena de vecinos de Villarmayor y Villarcebollín que fueron desalojados de sus hogares el martes por un incendio desatado a las afueras de San Antolín de Ibias, en el suroccidente asturiano, podrán volver a sus casas hoy mismo dada la evolución favorable del incendio.

Según informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) este incendio es el único que se considera aún activo en Asturias, donde hay otros tres fuegos que se dan por estabilizados, los de Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña, y dos más por controlados, los de Cabrales y Tineo.

En el incendio de Ibias, que ha afectado a unas 400 hectáreas de pinar y monte bajo, la lluvia de anoche ha ayudado a sofocar las llamas, aunque aún quedan puntos humeantes que están siendo enfriados por los equipos de extinción, que trabajan también con maquinaria pesada para perimetrar la zona entre algunos cortafuegos existentes.

También se está barajando la posibilidad de llevar a cabo hoy un contrafuego entre Villamayor y Cecos para atajar su avance, como parte de las labores que están llevando a cabo Bomberos de Asturias y voluntarios franceses, varias Brif, la Unidad Militar de Emergencias y cooperativas forestales, además de tres helicópteros.

En el incendio de Degaña, se continuarán los trabajos en la línea de defensa abierta para impedir que el fuego avance hacia Ibias, mientras que en el de Cangas del Narcea se están revisando los perímetros y puntos calientes, al igual que en el de Somiedo.

Por controlado se da el incendio de Tuña, en Tineo, y en el otro extremo de la comunidad, en el entorno de Picos de Europa, el de Cabrales, que afectó también a la provincia de León y que en la vertiente asturiana está ya extinguido.

Según el presidente del Principado, Adrián Barbón, "aunque no está todo solucionado, ni mucho menos, la situación ha mejorado mucho" por la entrada de lluvia en una zona en la que llevaba sin caer una gota desde finales de junio y que ha estado sometida a temperaturas muy elevadas.

También ha mejorado, ha añadido, por un despliegue de medios "absolutamente impresionante" que impidió que el incendio de Ibias, que avanzó con gran rapidez desde su inició, afectase a núcleos como Villarmayor en el que las llamas prácticamente rozaron las casas.

"Ayer se coordinó un operativo de actuación impresionante. Los medios aéreos no paraban", ha señalado Barbón, que ayer se desplazó hasta Ibias para seguir de cerca la evolución de este incendio que se baraja pudo ser provocado y que llevó al desalojo de 42 vecinos de cinco núcleos del concejo de Ibias, pero que no ha afectado a ninguna vivienda.