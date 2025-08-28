El rey insta a sacar enseñanzas de los fuegos para "ser más fuertes en el futuro" en Ourense

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El rey Felipe VI ha instado a ver qué enseñanzas se pueden extraer de la lucha contra los incendios que han asolado España este mes de agosto para "ser más fuertes en el futuro", según ha manifestado este jueves a los vecinos de Medeiros, en Monterrei (Ourense), después de visitar ayer zonas afectadas de Zamora y León.

Allí, él y la reina Letizia se han reunido en el colegio público de la localidad con una representación de las personas que han resultado afectadas por los incendios en la zona, a los que ha dicho que esta visita es para "que sintáis próxima la presencia del Estado en sus distintos niveles".

"Queríamos sobre todo estar aquí, acercarnos, escucharos, veros las caras y conocer el drama humano que supuso esto y la pérdida económica, lógicamente", ha explicado a los vecinos el rey, que se encontraba sentado junto a doña Letizia y acompañados por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, así como por el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez.

Según ha manifestado, se trataba de "compartir un poquito las historias vuestras, qué esperáis en el futuro", pero también "ver qué enseñanzas podemos extraer de todo esto para ser más fuertes en el futuro".

A su llegada a la localidad ourensana, tanto Felipe VI como doña Letizia fueron recibidos por aplausos de los vecinos y exclamaciones de "Viva el rey" y "Viva la reina".

Esta jornada de visita de los reyes a las zonas más afectadas por los incendios en Galicia comenzó en Verín, donde estuvieron en la sala de control del Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV y se reunieron con los alcaldes y alcaldesas de los municipios más castigados por los fuegos y con responsables de los equipos de extinción para agradecerles su labor.

A continuación, se trasladaron a Cualedro para analizar la magnitud de las pérdidas en el sector primario y estuvieron en una explotación ganadera en Montes y una granja de aves afectada por los fuegos. Un encuentro que no fue abierto a los medios de comunicación, a diferencia de los otros dos de este jueves.

En esta visita, se ha podido ver a los reyes conversando con los dueños de la explotación e incluso Felipe VI se ha acercado a las vacas, según se ve en las fotografías facilitadas por la casa real.

Fue posteriormente cuando la comitiva, que inició la agenda de hoy con cierto retraso, se desplazó hasta el Colegio Público de Medeiros, en Monterrei, para conversar con los vecinos y vecinas de la zona, solidarizarse con los afectados y reafirmar su compromiso con la recuperación de estas localidades.