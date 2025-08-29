Dos leoneses se enfrentan a los socorristas de Gijón en la playa de San Lorenzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos bañistas, hermanos y de origen leonés, se convirtieron en el foco de atención después de desoír la prohibición de bañarse, marcada por bandera roja debido a las complicadas condiciones del mar. Lo que comenzó como un recordatorio de seguridad por parte de los socorristas terminó escalando hasta una situación de altercado físico y abucheos por parte de numerosos testigos, generando un debate en toda España sobre la convivencia y el respeto en espacios públicos.

Pese a la advertencia de una bandera roja, los dos hermanos decidieron adentrarse en el agua. El personal de salvamento, cumpliendo con su función preventiva, se acercó para solicitar que abandonaran el baño inmediatamente. Según se recoge en un vídeo que circula en las redes sociales, uno de los bañistas respondió de forma desafiante y agresiva, llegando incluso a empujar a uno de los socorristas antes de ser contenido por su propio hermano y el equipo de playa.

El episodio, que duró aproximadamente tres minutos, fue observado por decenas de curiosos desde el emblemático Muro de San Lorenzo.