Detenido en Francia un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España

La Guardia Civil de Murcia y la policía local montan guardia en el acceso al barrio de San Antonio, en Torre Pacheco. EFE/ Pablo Miranzo.

La policía francesa ha detenido a uno de los implicados en la agresión al vecino de Torre Pacheco (Murcia) que derivó en varios días de altercados el pasado mes de julio; el joven marroquí se saltó la orden de prohibición de salida de España y ha sido devuelto en la frontera.

Según han confirmado fuentes policiales, este joven fue detenido en Francia y puesto a disposición de agentes de la Policía Nacional en el puesto fronterizo con el país galo. Acto seguido, pasó a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad.

Se trata de un marroquí de 20 años, uno de los tres arrestado a mediados por su relación con la agresión a un vecino de 68 años en Torre Pacheco a la que siguieron varios días de disturbios de carácter racista contra la población inmigrante.

En concreto, es uno de los jóvenes que fueron acusados de un delito de omisión del deber de socorro, motivo por el que un juzgado de San Javier (Murcia) dictó medidas cautelares contra él como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Días después de la agresión en Torre Pacheco, la Ertzaintza detuvo en Rentería (Guipúzcoa) al presunto autor material de la agresión al vecino de la localidad murciana cuando pretendía coger un tren hacia Irún con la intención de cruzar la frontera hacia Francia.