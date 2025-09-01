El rey Felipe VI presidirá la apertura del Año Judicial

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El rey Felipe VI preside el próximo viernes el acto de apertura del Año Judicial, con todas las miradas puestas en la intervención del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, que recientemente confirmó su procesamiento, lo que le sitúa a las puertas del juicio. La expectación es máxima por lo que tenga que decir García Ortiz en el acto más relevante del año en los tribunales y ante las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y la alta magistratura del país, entre ellos, los magistrados que le han investigado y procesado por revelación de secretos. Y todo ello en un acto solemne y estrictamente protocolario que se celebra en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario que puede oficiar en los próximos meses la previsible vista oral contra él por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Diaz Ayuso por fraude fiscal, una decisión que se da por hecha. Aunque el discurso del fiscal general se centra en presentar la Memoria de la Fiscalía, desde la judicatura se examinará con lupa lo que tenga que decir, pues es común que se hagan alusiones a otros asuntos.