Yolanda Díaz defiende un pacto contra incendios con las CCAA y clama: "La prevención no puede estar en manos privadas"

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de un pacto contra incendios entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, esgrimiendo a su vez la importancia de que la prevención "no puede estar en manos privadas".

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, la dirigente de Sumar ha hecho un llamamiento a que las formaciones políticas se pongan "de acuerdo en algo" y establezcan "un punto y aparte" para que "de la mano de la ciencia" se haga "lo que se tiene que hacer", que es un plan de prevención de incendios.

"Nos vienen alertando de lo que no hay que hacer y de lo que tenemos que hacer para evitar los incendios (...) Por tanto, me parece que de la mano de la ciencia tenemos que tomar las medidas ya urgentes", ha reivindicado Díaz, reclamando que independientemente de lo que se acuerde debe haber una premisa, la prevención de incendios "no puede estar en las manos privadas".