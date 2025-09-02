El Gobierno aprobará hoy el Pacto de Estado contra el Cambio Climático con diez compromisos

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Sánchez plantea que todas las administraciones públicas se comprometan a contar con bomberos, brigadistas y agentes forestales estables todo el año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana el Pacto de Estado contra el Cambio Climático, "una hoja de ruta" con diez compromisos de las administraciones públicas, entre los que destaca un aumento de los medios para la lucha contra los incendios forestales y su mantenimiento durante los 365 días del año.

"Mañana en Consejo de Ministros vamos a aprobar esa hoja de ruta", ha avanzado Sánchez durante su intervención en el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', en el que previamente han intervenido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Entre los diez compromisos destacados por el jefe del Ejecutivo se encuentra también la creación de fondos con recursos permanentes que sirvan para la reconstrucción; la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil; el despliegue de una Estrategia Nacional de Resiliencia Hidráulica; la adaptación de la legislación y el territorio a unas temperaturas más severas; la creación, desde la público, de una amplia red de refugios climáticos; el reconocimiento y potenciación del papel del mundo rural; y la instauración de una cultura cívica de prevención ante emergencias.

Así, Sánchez ha detallado que el primer compromiso incluido en el Pacto de Estado es el de crear fondos con recursos permanentes, tanto a nivel estatal como también a nivel autonómico, "que sirvan para acelerar la reconstrucción y la recuperación de los municipios y de los paisajes golpeados por estos eventos climáticos".

La segunda medida es que todas las administraciones se comprometan a aumentar y a mantener a lo largo de los 365 días del año todos los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir y para combatir los eventos climáticos extremos. "Esto significa contar con cuerpos de bomberos, de brigadistas, de agentes forestales estables, formados, dotados de los vehículos y de las tecnologías adecuadas", ha puntualizado Sánchez.

"Las gestiones, más eficaces desde el punto de vista descentralizado"

Para reforzar la coordinación y cooperación entre administraciones, el Gobierno quiere crear la Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias que "potencie y garantice el buen funcionamiento del sistema". "Las gestiones de emergencias son más eficaces desde el punto de vista descentralizado que centralizado", ha asegurado.

Sánchez también ha incidido en la necesidad de "avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI": "Debemos promover la reforestación con bosques mixtos, con especies resilientes al fuego, con tratamientos, por ejemplo, silvícolas preventivos, con el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales".

La quinta medida recoge desplegar una Estrategia Nacional de Resiliencia Hídrica destinada a aumentar la capacidad de pueblos y ciudades para lidiar contra las inundaciones y las sequías, mientras que la sexta hace referencia a la creación de una "amplia red" de refugios climáticos en coordinación con CC.AA. y ayuntamientos.

El pacto de Estado también incluye reconocer y potenciar el "papel esencial" del mundo rural, fomentando la agroforestería, la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa, el pastoreo dirigido o el riego eficiente; instaurar una cultura cívica de prevención, protección y reacción ante emergencias de la mano de la comunidad educativa; y exigir a la Unión Europea "mayor ambición" respecto a la Transición Ecológica.

"Hacer lo que haga falta para que la tragedia no vuelva a repertirse"

En la clausura del acto de apertura del curso político del Gobierno, Sánchez ha apostado por "hacer lo que haga falta" para que esta tragedia por los incendios forestales "no vuelva a repetirse".

En este punto, ha identificado los tres factores "fundamentales" que han causado esta tragedia: "Una política de prevención de incendios claramente insuficiente; una gestión del territorio inadecuada; y una emergencia climática que ha hecho que los incendios sean ahora más virulentos".

Sánchez ha estado arropado por la mayoría de sus ministros, así como por miembros de la Administración como la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones; el coordinador del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; el director general de Tráfico, Pere Navarro; o la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloísa del Pino, entre otros.

Para allanar el camino al Pacto de Estado, el presidente del Gobierno creó una Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética, que celebró su primera reunión en el Complejo de la Moncloa antes del último Consejo de Ministros el pasado martes.

La Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética se ha puesto en marcha con el fin de lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en materia de transición hacia un modelo productivo y social más ecológico.

Aagesen: "Una respuesta unida al mayor reto"

La ministra Sara Aagesen ha abierto el acto advirtiendo de la "urgencia de dar una respuesta unida al mayor reto, el cambio climático" y ha hecho referencia a un mes de agosto "especialmente complejo" que deja señales "indiscutibles y preocupantes".

"Un verano donde los incendios han asolado nuestro país y también hemos vivido una intensa ola de calor", ha recordado Aagesen, destacando que la ola de calor ha sido "la más intensa registrada, con una anomalía de 4,6 grados" y que los incendios han quemados hasta el 25 de agosto "más de 350.000 hectáreas", según las estimaciones de su Ministerio: "Hablamos otra vez de otro récord de superficie afectada, la mayor en las dos últimas décadas".

Aagesen ha incidido la necesidad de "un compromiso que trascienda legislaturas". "Por eso hoy empezamos este camino abierto a propuestas, al talento colectivo de nuestra sociedad, para construir un pacto tan importante y tan necesario frente a la emergencia climática", ha comentado.

Por su parte, Planas ha defendido que la lucha contra los efectos del cambio climático "sólo será posible de la mano de agricultores, de ganaderos y de silvicultores".

"Algunos se obstinan en ver la transición ecológica como una realidad contraria a los intereses de los profesionales del campo. Pero es exactamente al revés y lo quiero decir alto y claro", ha zanjado el ministro, al tiempo que ha enumerado los "tres aspectos clave" en la adaptación al cambio climático: Agua, cultivos y gestión de riesgos.

Para el responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación, "una buena dotación presupuestaria es fundamental" para abordar la emergencia climática. "Para agricultores, para ganaderos, para medio rural, pero también para mantener su vida y su actividad económica. La seguridad europea es también la seguridad alimentaria y, por ello, tenemos que trabajar en ello. De ahí la necesidad de un pacto de Estado", ha dicho.

En la misma línea, el ministro del Interior ha asegurado que el cambio climático "es una evidencia científica que no admite discusión" y que "aumenta de manera exponencial la virulencia de catástrofes y emergencias, acelera su frecuencia, prolonga la duración de los episodios y multiplica sus consecuencias lesivas".

"Hemos construido un Sistema Nacional de Protección Civil robusto, coherente y eficiente, pero, sin duda alguna, nos enfrentamos a un nuevo paradigma, el de la emergencia climática, que nos exige un paso adelante para dotarnos de nuevas respuestas", ha concluido Marlaska.