Feijóo cree que las declaraciones Sánchez en TVE constituyen «un peligro para España"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que lo que ha declarado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista con TVE este lunes constituye «ya un peligro para España».

«Sánchez ha ido a la televisión pública a descalificar a jueces que investigan a los suyos y a contarnos que podría seguir sin aprobar presupuestos por tercera vez porque es mucho mejor que convocar elecciones», ha señalado Feijóo en su cuenta de X.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno «cuestionara» a los jueces en dicha entrevista al afirmar que hay «jueces que hacen política». "Veo a un presidente muy desnortado y a mí me parece tremendamente antidemocrático y lamentable ver a un presidente del Gobierno atacar a los jueces en una intervención pública", ha apuntado Tellado en Las Mañanas de RNE. El secretario general de la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que estas palabras de Sánchez fueron lo que más le «impactó» de la entrevista al presidente. El líder del Ejecutivo aseguró el lunes, en una entrevista en TVE, que aunque la «inmensa mayoría» de los jueces y fiscales «cumplen con la ley", hay «casos palmarios» en que esto no sucede ya que «hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia", en referencia a los supuestos casos de corrupción por los que son investigados familiares directos suyos como su esposa o su hermano.

Sánchez ha abogado por recuperar unos «mínimos de convivencia» y respeto en la vida política de manera que se puedan «desterrar» las prácticas de crispación en la vida pública que él ejemplifica con la expresión «me gusta la fruta» usada contra él por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Tambiñén ha asegurado este lunes en la entrevista televisiva que «hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia», en referencia a los supuestos casos de corrupción por los que son investigados familiares directos suyos como su esposa o su hermano.