La Guardia Civil desarticula una red dedicada al 'vishing', una nueva estafa bancaria

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal acusado de haber cometido estafas bancarias por una cuantía provisional superior a los 100.000 euros a 42 víctimas de varias provincias españolas mediante llamadas telefónicas suplantando a su entidad financiera, lo que se conoce como 'vishing', tras detener a siete personas e investigar a otras tres en Alicante.

Las estafas han afectado a víctimas en Alicante, Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Baleares y Ceuta, según un comunicado del instituto armado. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

La operación se inició en enero de 2024 tras detectarse diversas denuncias en la provincia de Alicante. Los autores contactaban telefónicamente con las víctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de las mismas.

Bajo la apariencia de asistencia técnica, convencían a las víctimas para validar operaciones o facilitar códigos de un solo uso. Con estos datos, los delincuentes ordenaban transferencias inmediatas que eran derivadas a otras cuentas de paso empleadas de forma intensiva durante pocos días.

El análisis de las denuncias permitió determinar que las estafas no se limitaban a Alicante, sino que también se habían cometido en varias provincias más.

El Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación y, en una primera fase, identificó una red de 'mulas' encargada de retirar o mover el dinero obtenido fraudulentamente.

Se constató que algunas de estas personas habían sido coaccionadas e, incluso, privadas de libertad de forma puntual para garantizar la extracción y entrega del efectivo, según la nota de prensa.

En diciembre pasado, los agentes desplegaron el primer dispositivo operativo, con registros en los municipios alicantinos de Pilar de la Horadada y Algorfa. Esta intervención culminó con la detención de seis personas y la investigación de otras tres.

Posteriormente, en julio, el análisis de las pruebas digitales y financieras intervenidas permitió reconstruir el recorrido del dinero y escalar en la estructura criminal hasta llegar al supuesto líder de la trama, localizado en la población alicantina de Benferri, donde se realizó un registro en su vivienda y fue capturado. Esta acción permitió intervenir diverso material informático.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado la puesta en libertad de todos ellos con la imposición de medidas cautelares.

La investigación, dirigida por el Equipo@ de la Comandancia de Alicante, ha contando con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil de Alicante.