El juez reclama todos los correos de Begoña Gómez desde que Sánchez llegó al Gobierno

Publicado por M. SÁIZ-PARDO/ M. BALÍN Madrid Creado: Actualizado:

Juan Carlos Peinado, el juez del ‘caso Begoña Gómez’, ha reclamado a Moncloa todos los mails que la mujer de Pedro Sánchez ha remitido desde una cuenta oficial de Presidencia. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, en concreto, requiere a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno la «copia de los correos electrónicos recibidos y enviados» desde una cuenta corporativa del Ejecutivo que —según se infiere del escrito del magistrado— Moncloa le habría confirmado que le fue asignada a Begoña Gómez.

A principios del pasado agosto, el propio Peinado pidió a Presidencia del Gobierno que aclarar si a Begoña Gómez, tras la llegada de su marido a la jefatura del Gobierno, se le proporcionó «un correo electrónico oficial de @presidencia.gob.es», el dominio que utiliza el personal y los altos cargos de Moncloa. Según las acusaciones populares, la esposa de Sánchez habría usado el correo «bgomez@presidencia.gob.es» para las gestiones de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ahora el instructor— tras recibir un «oficio» de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno con el informe de la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno— exige a Moncloa que le remita a su juzgado «copia de los correos» de Gómez desde el 11 de julio de 2018, solo tres semanas después de la llegada de Sánchez a Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, « hasta el día de la fecha». En la misma resolución, Juan Carlos Peinado ordena que, una vez recibidos la totalidad de mails que la mujer de Sánchez ha enviado y recibido durante estos más de siete años, éstos sean «remitidos» a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «para su análisis».

El juez ha accedido a la petición del abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, de suspender la nueva declaración como imputada de la mujer de Sánchez prevista para el 11 de septiembre, ya que el letrado tenía agendado otro señalamiento en Tenerife para ese día. Peinado cita ahora a Gómez para el 10 de septiembre para declarar por el nuevo delito del que le acusa, malversación de caudales públicos, por la contratación de Cristina Álvarez como su asesora personal.