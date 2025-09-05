Alta tensión por la presencia del Fiscal General en el acto que hoy preside el Rey

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe ayer en el Complejo de la Moncloa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le ha entregado un ejemplar de la Memoria Anual de la Fiscalía.Borja Puig de la Bellacasa

Alta tensión antes de celebrarse hoy la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo, un solemne acto presidido por el Rey. Una asociación de jueces y dos de fiscales reclamaron este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no acuda por su situación procesal y por respeto a Felipe VI y a la carrera profesional. Una solicitud a la que se sumaron diez de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los del denominado bloque conservador.

Estos consejeros solicitaron por escrito a la presidenta del alto tribunal y del CGPJ, Isabel Perelló, que traslade a García Ortiz el rechazo a su presencia y, además, que intervenga para que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, no se siente este viernes en estrados junto al monarca y la cúpula judicial, en protesta por las críticas del Gobierno a los jueces y magistrados. El señalamiento de García Ortiz se produce en el marco de un acto en el que tendrá un papel destacado por la lectura de su discurso, que versará sobre la memoria de la actividad de su departamento en 2024, cuyo documento entregó en persona a Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa.

El colectivo Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritario en la judicatura y de sensibilidad conservadora, la Asociación de Fiscales (AF), del mismo perfil, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que pide seis años de cárcel al máximo responsable del Ministerio Público por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación en la causa que se sigue contra él en el alto tribunal, justifican que García Ortiz «se abstenga de asistir» por respeto al monarca.

El comunicado de estas tres asociaciones, que se han mostrado especialmente virulentas contra el desempeño del fiscal general antes incluso de que la Sala Segunda (Penal) del Supremo le abriera una causa por la presunta filtración de un correo de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se conoció apenas una hora después de que Alberto Núñez Feijóo justificara de nuevo su ausencia del acto. El líder del PP, en un mensaje en redes sociales, alegó este jueves que «someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia», antes de criticar que esté presente también García Ortiz, «un fiscal procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga».

Secundan así al líder del PP, Núñez Feijóo, que hoy no acudirá al acto que preside el Rey para no estar en la misma sala con el Fiscal general. Feijóo ha alegado un compromiso previo con la presidenta madrileña, Díaz Ayuso. Y es que la ofensiva total del PP contra el Gobierno va a alcanzar incluso una cita sobre la que los grandes partidos mantenían hasta ahora un cierto consenso.

El Gobierno acusa a Feijóo de «grave desconsideración» al Rey

El Gobierno cree que Alberto Núñez Feijóo ha patinado con su decisión de no acudir hoy a la apertura del año judicial para escenificar su desacuerdo con la permanencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tras confirmar el Supremo su imputación, y ve en el intento inicial de Génova de excusar la ausencia de su líder en que ya había adquirido el compromiso previo de participar en la inauguración del curso parlamentario del PP de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso la prueba de su error de cálculo.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, hurgó ayer en la herida que creyó que más daño podía hacer al primer partido de la oposición y advirtió de que el «plante» de Feijóo supone «una grave desconsideración al Rey, al Tribunal Supremo, al fiscal general del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y a la carrera judicial y fiscal al completo». «Respetar las instituciones democráticas es fundamental en un Estado de Derecho», ecribió en su cuenta de X. También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, juez en excendencia, atacó por el mismo flanco al aducir que, con su gesto, el presidente del PP demuestra que carece de la «institucionalidad precisa» para aspirar a presidir el Gobierno. En el Ejecutivo cuentan con que el acto, que tendrá lugar en la sede del Supremo, transcurrirá con normalidad .