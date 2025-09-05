Detenido en un control con 310 kilos de hachís

Publicado por EFE Albacete Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Albacete ha detenido a un vecino de La Línea de la Concepción (Cádiz), de 32 años, cuando transportaba 310 kilos de hachís en una furgoneta por la autovía A-43 a la altura de Villarrobledo (Albacete).

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Albacete estaban realizando un control en la A-43 cuando observaron la maniobra que realizaba el conductor de un vehículo para tratar de eludir el operativo policial, aunque no lo consiguió gracias a la rápida actuación de los guardias, ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado.

Una vez identificado el conductor y único ocupante la furgoneta, los agentes realizaron una inspección del vehículo y localizaron en la parte trasera y en el maletero siete fardos de arpillera que contenían hachís.

La droga se encontraba distribuida en pastillas, de unos 100 gramos, que arrojaron un peso total de 310 kilos que en el mercado ilícito habrían supuesto unas 620.000 dosis de hachís.

También se intervinieron 1.270 euros y dos teléfonos móviles.

La aprehensión de la droga se enmarca dentro del Plan Telos de ámbito nacional que da respuesta a la lucha contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos, origen en este caso del estupefaciente y cuyo destino final era, supuestamente, la costa levantina.

Tanto el detenido como las diligencias instruidas han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albaceteña de Villarrobledo, en funciones de guardia.