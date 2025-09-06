Esta fue la temperatura máxima que alcanzó España durante agosto

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El pasado agosto se caracterizó por una larga ola de calor durante la que se registraron las temperaturas más altas, tanto máxima como mínima, de todo el mes, que fueron 45,8 grados en Jérez de la Frontera (Cádiz) y 30,8 en Gran Canaria, respectivamente.

La Agencia Estatal de Meteorología ha indicado hoy en su cuenta de la red social X que la temperatura máxima más alta de agosto se registró en Jerez de la Frontera el domingo 17 de agosto, cuando el termómetro subió hasta 45,8 grados.

Ese domingo fue especialmente sofocante y seis estaciones de la red de Aemet registraron temperaturas por encima de los 45 grados, todas ellas en Andalucía, y 239 de las repartidas por el país marcaron 40 grados o más.

La temperatura mínima más alta de agosto se midió en Cercados de Espinos (Gran Canaria), con 30,8 grados el domingo 10 y el lunes 11.

En cuanto a los valores más bajos, la máxima menos calurosa fue de 5,5 grados, el Cap de Vaquèira (Lleida) el día 21 de agosto, y mínima más baja de solo 1,6 grados en Cabaña Verónica, en los picos de Europa de Cantabria, el domingo 31.

Otros datos de Aemet indica que la racha máxima de viento registrada en agosto alcanzó 103 kilómetros por hora, medida el día 27 en Almazul (Soria).