Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En las familias españolas es muy habitual oír a una madre decir: "Canguingos y patas de peces", cuando el niño pregunta qué hay de comer.

Se trata de una expresión que se usa como nombre de plato imaginario o inexistente, principalmente para responder a quien pregunta qué comida hay cuando no se le quiere decir qué.

Aunque su origen se debe a la zona de Salamanca, poco a poco se ha ido extendiendo por España.

Con "patas de peces" es obvio que se refiere a algo que no existe. ¿Pero de dónde viene la palabra "canguingos"?

La palabra "canguingo" es una invención del escritor y filósofo español Miguel de Unamuno. Se cree que Unamuno creó esta palabra para ilustrar la arbitrariedad y la creatividad del lenguaje.

En su obra "Niebla", Unamuno utiliza la palabra "canguingos" en un contexto que destaca la importancia de la imaginación y la invención en la creación de significados y realidades.

Unamuno fue conocido por su estilo literario innovador y su capacidad para jugar con el lenguaje, creando palabras y expresiones que desafiaban las convenciones lingüísticas de su época. La palabra "canguingo" es un ejemplo de su creatividad y experimentación con el lenguaje.