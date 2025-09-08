Feijóo difunde un vídeo cantando 'Mi limón, mi limonero' que acompaña con la frase 'Me gusta la fruta'

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha difundido este domingo un vídeo en la red social 'Instagram' cantando 'Mi limón, mi limonero' en un bar de A Coruña, al que ha acompañado con la frase 'Me gusta la fruta' que acuñó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Una expresión que se remite al año 2023 cuando, en la primera sesión del debate de investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afeó a Feijóo que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, alertase "sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad" y su respuesta fuese "evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra ese caso de corrupción". Ayuso, que estaba sentada en la tribuna, al escucharlo reaccionó con unas palabras que varios diputados del PSOE interpretaron como un insulto (hijo de puta) al líder del Ejecutivo.

En un primer momento, desde el equipo de la presidenta ironizaron con que lo que había dicho era "me gusta la fruta" pero posteriormente señalaron que las acusaciones eran "una ignominia y una cobardía" y que la respuesta, "dicho para sí misma", es "lo mínimo que se merece". "A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije me gusta la fruta", contestó la dirigente madrileña en el Pleno de la Asamblea.

Feijóo y Ayuso compartieron mitin este viernes en el municipio madrileño de Arganda del Rey para arrancar el curso político, donde exhibieron sintonía y justificaron el plantón del PP al Rey en la apertura solemne del año judicial por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está procesado por un presunto delito de revelación de secretos sobre la pareja de la presidenta madrileña.

Al respecto, se han manifestado varios ministros mediante sendos mensajes en la red social 'X', recogidos por Europa Press. Así, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al líder de la oposición de "crispar": "Se ve que Feijóo salió anoche por Coruña. Y hasta en sus momentos de asueto y diversión se dedica a crispar".

"La polarización no cae del cielo, no se crea sola. La crea un PP pequeño, asustado, perdido y acomplejado con Vox, todos los días", ha expresado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que "este fin de semana" ha retratado, en su opinión, "el colapso político y ético del PP", al que ha calificado como "una sucursal de los ultras". "El viernes plantó al Rey y al Poder Judicial. Ayer, su número dos pidió "cavar una fosa" para el Gobierno. Hoy insulta al presidente con la zafiedad imperante en el PP más tóxico", ha criticado.