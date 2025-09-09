Sánchez anuncia un paquete de sanciones y el embargo de armas por ley a Israel

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un paquete de nueve medidas para «detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

En una declaración sin preguntas en Moncloa, ha denunciado que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, que comenzó como una respuesta a «los atroces atentados de Hamás» del 7 de octubre de 2023, «no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario».

"Una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes", ha recalcado el presidente del Gobierno, recordando que ya hay más de 63.000 muertos, más de 159.000 heridos y unas 250.000 personas en riesgo de hambruna.

En opinión de Sánchez, «la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia, quizá porque las grandes potencias del mundo han terminado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el gobierno del primer ministro (israelí, Benjamin) Netanyahu».

España, ha incidido el presidente, «no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo, nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo». «Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas", ha reivindicado.

Es aquí donde ha enmarcado el paquete de nueve medidas, que «se van a ejecutar de manera inmediata». Todas ellas vienen a sumarse a las adoptadas en los dos últimos años, en particular el reconocimiento de Palestina como Estado, que aunque no han «logrado frenar la masacre» sí han contribuido a dar un «mínimo horizonte de esperanza» al pueblo palestino, ha afirmado.

La primera de todas ellas, y que venía reclamando con insistencia Sumar, es «la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel» que se ha venido aplicando de facto desde octubre de 2023 y que «establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel». Sumado a ello, y como también ha venido ocurriendo durante este periodo, también se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes, además de denegarse la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, ha señalado. También se prohibirá «acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de Derechos Humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza", ha añadido, sin concretar expresamente a quién afectaría dicha medida y si incluiría a Netanyahu o alguno de sus ministros más radicales Se impondrá la prohibición de importar productos de los asentamientos ilegales en Cisjordania «con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos estados». Al hilo de ello, también se procederá a limitar los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos «a la mínima asistencia legalmente obligatoria».

Las sanciones

Esta es la relación de iniciativas avanzada por el jefe del Ejecutivo:

- Aprobación de un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel que el Gobierno de coalición acometió en octubre de 2023, junto a la prohibición "legal y permanente" de comprar y vender todo tipo de armamento, munición y equipamiento militar a este país.

- Los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes no podrán utilizar puertos españoles. Se les denegará el permiso correspondiente.

- Se denegará la entrada al espacio aéreo español a las "aeronaves de Estado" que transporten material de defensa destinado a Israel.

- Prohibición de entrar en España a quienes participen de forma directa en el "genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra" en la Franja.

- Veto a la importación de productos originarios de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, una medida con la que el Ejecutivo quiere "combatir" estas ocupaciones de colones y al tiempo frenar el desplazamiento forzoso de los palestinos y "mantener viva la solución de los dos Estados".

- Limitar los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

- Reforzar el apoyo a la Autoridad Nacional Palestina incrementando los efectivos españoles en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en el paso de Rafah, y establecer nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentara y asistencia médica.

- Destinar 10 millones de euros adicionales a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina (UNRWA) para el auxilio de la población de Gaza.

- Aumentar la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

España retira a su embajadora en protesta por las declaraciones de Netanyahu

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Salomon, ante las «calumniosas acusaciones hacia España y las «inaceptables medidas» contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego. Así lo han trasladado fuentes del Ministerio después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu haya respondido al paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que es un intento por «distraer la atención» de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra Díaz y Sira Rego. A ambas se les prohíbe entrar en Israel además de vetarse cualquier contacto gubernamental con ellas.

Esta es la primera vez que el Gobierno llama a consultas a Salomon desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí en Gaza, si bien esta ha sido convocada en numerosas ocasiones por el Ministerio de Exteriores hebreo para hacerle llegar la protesta del Ejecutivo de Benajmin Netanyahu con determinadas posturas o declaraciones de altos cargos españoles.

La llamada a consultas es una herramienta diplomática que se suele emplear para expresar el malestar del Gobierno con un determinado país. Generalmente es 'sine die' y no requiere la autorización del país de destino para que el embajador pueda volver a su puesto en un futuro.

Con este gesto, el Gobierno va un paso más allá que el comunicado que había publicado previamente negando el "antisemitismo" del que le acusa Israel y rechazando el veto a viajar a Israel tanto a la vicepresidenta segunda como a la ministra de Juventud.

Sin embargo, no llega a lo reclamado por sus socios de proceder a la retirada, una medida más contundente y que requiere el plácet previo del otro gobierno para poder enviar un nuevo embajador. En este caso, el actual Gobierno recurrió a ella por última vez en mayo de 2024.

Entonces, el Ejecutivo llamó a consultas y los dos días retiró definitivamente a la embajadora en Buenos Aires ante la negativa del presidente argentino, Javier Milei, de disculparse tras tildar de "corrupta" a la mujer de Sánchez durante un acto en Madrid organizado por Vox.

Tras meses de crisis diplomática y cruces verbales, el Ejecutivo nombró nuevo embajador en este país, volviendo la relación a los cauces diplomáticos habituales, si bien a nivel gubernamental se mantiene la tensión.

Hasta ahora, el Gobierno había venido esgrimiendo que no retiraba a la embajadora en Israel igual que no se ha retirado al embajador en Moscú tras la invasión rusa de Ucrania sobre la premisa de que se desea mantener el diálogo con este país, ya que será parte de la solución al conflicto, igual que se desea mantener con Israel, como parte de la solución al conflicto en Oriente Próximo.

Este mismo argumento es en el que se sustenta la negativa a romper relaciones con Israel. Albares ha defendido en alguna ocasión que romper relaciones con Israel es algo que no se plantean ni los propios palestinos ni los países árabes y por tanto no se puede pretender ir más allá de lo que lo hacen estos. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Es evidente que Díaz, líder del partido extremista 'Sumar', se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita", dijo Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un "antisemitismo institucionalizado".

Además, Saar anunció una política de no contacto con ambas ministras, justificada en su llamado al boicot de productos israelíes, la repetición de que Israel es "un Estado genocida" y el haber celebrado el reconocimiento español en mayo de un Estado palestino diciendo que "solo es el primer paso para la liberación de Palestina, desde el río hasta el mar".

La ministra Rego "exigió a la Unión Europea que rompiera todos los vínculos con Israel y le impusiera sanciones a todos los niveles. La semana pasada, apoyó las violentas manifestaciones contra el equipo israelí en la Vuelta Ciclista Internacional", acusó Saar en su cuenta de X.

"Se tomarán decisiones adicionales posteriormente, en consulta con el primer ministro (Benjamín Netanyahu)", advirtió el ministro israelí, quien alegó incluso que el "corrupto gobierno de Sánchez" intenta distraer la atención de sus "escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas".

"El Gobierno español lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio", resumió el ministro Saar, que dijo haber tomado la decisión de impedir la entrada de las ministras al país "con el consentimiento del primer ministro".

Además, Saar dijo que llevará algunas de las declaraciones realizadas por miembros del Gobierno español contra Israel ante el pleno de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), para que evalúen lo que tilda de "antisemitismo manifiesto".

Sánchez anunció hoy nuevas medidas contra Israel por el genocidio en Gaza que se aplicarán de forma inmediata, y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.

Además, España denegará la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

También se prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza en Cisjordania con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 63.000 personas, más de 18.000 de ellas niños.