El PP dice que son los tribunales internacionales los que deben determinar si lo que ocurre en Gaza es un genocidio

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de usar lo que ocurre en Gaza como "cortina de humo" para "desviar el foco" de los casos de corrupción que le afectan y ha afirmado que son los tribunales internacionales los que deberán determinar si lo que allí ocurre es un genocidio.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra ha indicado que en este caso deben trabajar en el marco de las instituciones europeas internacionales y "no buscar utilizar en beneficio propio lo que está ocurriendo en Gaza".

Al ser preguntado expresamente si para el PP el Gobierno de Benjamin Netanyahu está cometiendo un genocidio, después de que Álberto Núñez Feijóo haya calificado su actividad de "inadmisible", Gamarra ha respondido que "a quien le corresponde determinar si es un genocidio o no son a los tribunales internacionales". "Y por tanto hay que ser respetuosos con esa posición que le corresponde a ellos determinar y, por tanto, decidir", ha apostillado.

Gamarra ha afirmado, en vez de centrarse en los problemas de los españoles, Sánchez esté "buscando cortinas de humo" con actos como la declaración institucional de este lunes, en la que ha anunciado un embargo de armas por ley a Israel y la prohibición de entrada a quien pueda participar en el genocidio.

"Busca desviar el foco absolutamente sobre la situación escandalosa que tiene encima y que, como siempre, busca absolutamente valerse, en este caso, de situaciones como las que se está viviendo en Gaza para intentar huir de los problemas que le acorralan y que forman parte del día a día de su agenda política", ha proclamado.

PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DE ESPAÑA

Además, Gamarra ha acusado a Sánchez de "romper los consensos históricos" de España en política exterior, con "decisiones unilaterales, sin consultar ni informar al Parlamento español ni al resto de las capitales europeas".

"Lo que está haciendo es conducir a la política exterior española al ostracismo internacional. Y, con ello, lo que está haciendo es también poner en riesgo nuestra seguridad y la de todo el arco mediterráneo", ha advertido.

En este sentido, ha indicado que lo que deben hacer es "trabajar en el marco de las instituciones europeas y las instituciones internacionales, no buscar utilizar en beneficio propio lo que está ocurriendo en Gaza".

En cualquier caso, Gamarra ha dicho compartir las palabras de Feijóo acerca de que lo que está ocurriendo en Gaza es "inadmisible", recriminado a Netanyahu que no diferencie "entre los terroristas y la población civil" y que Sánchez no haya hablado de la organización terrorista Hamás en su declaración.

CONDENA POR EL "ASESINATO" DE UN ESPAÑOL EN JERUSALÉN

Gamarra ha expresado su solidaridad con la familia del español de 25 años que "ha sido asesinado hoy como consecuencia de un atentado terrorista que se ha producido en Jerusalén", expresando su "más absoluto rechazo y más absoluta condena a este acto terrorista".

"Sin duda alguna, nos tiene que llevar este tipo de actos terroristas a tener muy claro que las posiciones también deben de ser de condena siempre al terrorismo", ha afirmado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP.

En parecidos términos se ha expresado Feijóo, quien ha dicho que "la violencia no tiene cabida ni justificación de ninguna clase". "Mi más firme condena al ataque terrorista que ha costado la vida a un ciudadano español en Jerusalén. Nuestro más sentido pésame a su familia", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

En concreto, el español Jacob Pinto, de 25 años y nacido en Melilla, es una de las al menos seis víctimas mortales del ataque perpetrado este lunes contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).