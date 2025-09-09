Ocho detenidos en Cádiz por torturar a un miembro de su banda dedicada al narcotráfico

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e impuesto una orden de búsqueda contra un noveno integrante

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e impuesto una orden de búsqueda contra un noveno integrante de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que secuestró y torturó durante tres días a uno de sus miembros al responsabilizarlo de la pérdida de cocaína y heroína en la provincia de Cádiz.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto en Puerto Serrano (Cádiz), donde los agentes localizaron a un joven en estado grave tras refugiarse en una vivienda.

La víctima relató posteriormente que había sido retenida por varios integrantes del grupo, quienes le golpearon y le suministraron laxantes al acusarle de quedarse con la droga que transportaba en su organismo desde Dos Hermanas (Sevilla).

El joven explicó que, tras expulsar la sustancia ingerida, esta fue sustraída en el interior de una vivienda, lo que provocó que los líderes de la red lo culpasen de la pérdida. Finalmente logró escapar de sus captores y pedir ayuda.

La operación, denominada "Trepamuros", se desarrolló en la madrugada del 4 de septiembre y permitió el arresto de ocho personas, seis de las cuales ingresaron en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera. A los detenidos se les imputan delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

La investigación fue llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Arcos de la Frontera, con apoyo del GRS-2, la Compañía de Villamartín, la Unidad de Seguridad Ciudadana, el Servicio Cinológico y el Equipo Pegaso.