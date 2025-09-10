España contraataca y prohíbe la entrada a los ministros israelíes

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno ha prohibido la entrada en España de los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Hacienda, Bezabel Smotrich, después de que ayer Israel vetara el acceso a su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. Esta medida está incluida en el paquete de nueve iniciativas que ayer anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Israel ante la masacre en Gaza, y prohíbe acceder a nuestro país a todas aquellas personas que participen de forma directa en el «genocidio», la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Los dos ministros no podrán entrar en territorio español y serán incluidos en el sistema de información Schengen, según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros. En el listado de las personas israelíes a las que se les veta el acceso había ya incluidos trece colonos judíos «violentos» a los que se suman ahora estos dos ministros, ha precisado Albares, quien ha señalado que la lista está abierta «y en evolución». Sobre la no inclusión del primer ministro israelí en esta lista, ha dicho que ya hay medidas de instancias y tribunales internacionales que están plenamente en vigor en España, refiriéndose a que pesa una orden de arresto internacional sobre Benjamín Netanyahu.

También ha aclarado que la medida que deniega la entrada al espacio aéreo español de todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, no afecta a los aviones comerciales en respuesta a las preguntas de los periodistas: «es algo que permite la legislación española en materia de navegación y de seguridad aérea» Estas decisiones, ha subrayado Albares, demuestran que España es el país del mundo «que de lejos», más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes, por la paz y por el derecho internacional. Ha insistido en que España «no puede permanecer impasible ante tanto muerto inocente» —más de 64.000— tantos heridos y tantas violaciones del derecho internacional que suceden a diario y de ahí que el Gobierno haya seguido dando pasos con estas medidas que se pondrán en marcha de manera inmediata, como ha asegurado Albares.

"Un Ejecutivo que no puede aprobar los Presupuestos se cree capaz de solucionar el conflicto de Gaza", afirmó la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, que sin embargo, rechazó pronunciarse abiertamente sobre si el partido de Alberto Núñez Feijóo considera lo que está ocurriendo en Palestina como un «genocidio». «Lo que es un genocidio lo decide la Corte Penal Internacional, no Pedro Sánchez. De ahí la frivolidad", aseveró.

En los últimos días, han aparecido en el PP dos almas sobre los ataques de Israel contra la población gazatí. Mientras que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, pidió «no permanecer indiferentes» ante «tanta barbarie y tanto horror", el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dijo que «no hay genocidio» y acusó a la izquierda de «fomentar el antisemitismo». Las dos posturas «no son incompatibles", trató de zanjar Muñoz. «Cualquier persona piensa que lo que está ocurriendo en terrible", apuntó. «Desde el PP llevamos tiempo pidiendo que termine el conflicto y que Hamás libere a los rehenes», añadió la portavoz popular.