Montero reprocha al PP que sus presidentes autonómicos "traicionen" a la ciudadanía con la quita de deuda "al dictado de Génova"

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado este miércoles a los presidentes autonómicos del PP que "traicionen" a su ciudadanía y rechacen la condonación de deuda que ha ofrecido al Gobierno sólo porque lo ha exigido la dirección nacional del partido.

Es la respuesta que Montero ha dado en la sesión de control de este miércoles al ser interpelada por el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, por la condonación de deuda a las comunidades autónomas.

"¿Me puede usted explicar, señor Bravo, cómo los presidentes autonómicos traicionan los intereses de sus territorios para ponerse al dictado de Génova? ¿Cómo es posible que digan que no a algo que es de sentido común?", ha preguntado la vicepresidenta al diputado.

Bravo ha azuzado a Montero sobre este asunto porque, a su juicio, la fórmula que ha presentado el Gobierno para perdonar la deuda en la práctica supone "sacar piedras de la mochila de la comunidad autónoma para meterlas en la mochila del Estado" y al final "ningún español verá reducida su deuda".

No sirve para servicios públicos

El dirigente 'popular' ha apostillado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y hasta técnicos de Hacienda han avisado que en ningún caso los posibles ahorros generados para las autonomías podrán ser utilizados por ellas mismas.

María Jesús Montero ha replicado al dirigente del PP señalando los beneficios que tiene esa quita de deuda en los territorios, como poder salir a los mercados financieros u obtener mejores condiciones e intereses en sus créditos para dedicarlo a servicios públicos.

En este sentido, ha recordado que el 70% de la condonación de 83.252 millones de euros, que equivale a unos 58.276 millones, van dirigidos a comunidades del Partido Popular y la más beneficiada es la Comunidad Valenciana.