Pedro Sánchez asegura que en la última década solo el 6% de migrantes llegó a España ilegalmente
El presidente del Gobierno ha vuelto a defender sus políticas de promoción de la migración regular y lucha contra las mafias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender sus políticas de promoción de la migración regular y lucha contra las mafias, lo que ha permitido descender las llegadas ilegales en un 30 %, en tanto que ha subrayado que en la última década la mayoría de extranjeros llegó por vías legales frente a "solo" un 6% que lo hicieron de forma ilegal.
Con estos argumentos, Sánchez ha replicado este miércoles en el Congreso al líder de Vox, Santiago Abascal quien, tras incidir en el coste económico y enumerar presuntas violaciones y agresiones cometidas por menores extranjeros e inmigrantes, ha tildado al concluir su intervención de "corrupto", "traidor" e "indecente" al presidente.
"Vuelve a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación. Le retiraré del orden del día del diario de sesiones sus insultos, pero le ruego que no vuelva a insultar porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado", ha interrumpido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, antes de dar la palabra a Sánchez.
En su respuesta, el presidente del Ejecutivo ha recriminado a Vox su discurso "interesado" contra los extranjeros y ha dejado claro que España se enfrenta al problema del reto demográfico: "Si no hacemos nada, de aquí a 25 años, tendremos una fuerza laboral muy inferior, lo que implicaría que el crecimiento potencial de nuestra economía pasaría del 2% al 0,1%.
"Dígame usted cómo financiaríamos el estado del bienestar, las pensiones de nuestros mayores, la sanidad o la educación", ha añadido Sánchez, antes de advertir de que a este "invierno demográfico" solo puede responderse con políticas de natalidad y de migración legal.
Sobre la gestión de la inmigración, el presidente ha defendido su política de control de las fronteras, de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y de promoción de la migración regular.
Ha dejado claro que durante estos últimos 10 años, el 94% de los migrantes que viven en nuestro país ha llegado por vías regulares y legales y, por tanto, solamente el 6% de ellos ha llegado por vías irregulares.
Además, ha reiterado que desde que gobierna se han reducido la llegada del número de llegadas irregulares a nuestro país en un 30% en términos globales y en un 50% en el caso de Canarias.
"La opción de nuestra sociedad es ser o no ser prósperos y por tanto ser abiertos, ustedes quieren ser pobres y cerrados", ha zanjado Sánchez dirigiéndose a Abascal.