Pedro Sánchez asegura que en la última década solo el 6% de migrantes llegó a España ilegalmente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene, este miércoles, durante la primera sesión de control del nuevo período de sesiones en el Congreso de los Diputados en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender sus políticas de promoción de la migración regular y lucha contra las mafias, lo que ha permitido descender las llegadas ilegales en un 30 %, en tanto que ha subrayado que en la última década la mayoría de extranjeros llegó por vías legales frente a "solo" un 6% que lo hicieron de forma ilegal.

Con estos argumentos, Sánchez ha replicado este miércoles en el Congreso al líder de Vox, Santiago Abascal quien, tras incidir en el coste económico y enumerar presuntas violaciones y agresiones cometidas por menores extranjeros e inmigrantes, ha tildado al concluir su intervención de "corrupto", "traidor" e "indecente" al presidente.

"Vuelve a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación. Le retiraré del orden del día del diario de sesiones sus insultos, pero le ruego que no vuelva a insultar porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado", ha interrumpido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, antes de dar la palabra a Sánchez.

En su respuesta, el presidente del Ejecutivo ha recriminado a Vox su discurso "interesado" contra los extranjeros y ha dejado claro que España se enfrenta al problema del reto demográfico: "Si no hacemos nada, de aquí a 25 años, tendremos una fuerza laboral muy inferior, lo que implicaría que el crecimiento potencial de nuestra economía pasaría del 2% al 0,1%.

"Dígame usted cómo financiaríamos el estado del bienestar, las pensiones de nuestros mayores, la sanidad o la educación", ha añadido Sánchez, antes de advertir de que a este "invierno demográfico" solo puede responderse con políticas de natalidad y de migración legal.

Sobre la gestión de la inmigración, el presidente ha defendido su política de control de las fronteras, de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y de promoción de la migración regular.

Ha dejado claro que durante estos últimos 10 años, el 94% de los migrantes que viven en nuestro país ha llegado por vías regulares y legales y, por tanto, solamente el 6% de ellos ha llegado por vías irregulares.

Además, ha reiterado que desde que gobierna se han reducido la llegada del número de llegadas irregulares a nuestro país en un 30% en términos globales y en un 50% en el caso de Canarias.

"La opción de nuestra sociedad es ser o no ser prósperos y por tanto ser abiertos, ustedes quieren ser pobres y cerrados", ha zanjado Sánchez dirigiéndose a Abascal.